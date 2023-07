Az eddigi vezetőedzőt, Zoufal Norbertet Péter Imre váltotta a legutóbbi bajnokságot az 5. helyen záró AVUS OB I/B-s együttesénél. Zoufal marad a klub kötelékében: az idei évben a serdülőegyüttesnek lesz a trénere. Péter Imre nem ismeretlen az aligátoroknál, hiszen 2019 óta dolgozik az AVUS-nál és a felnőttgárda mellett az ifjúsági csapatot is edzi majd. Az 53 éves Péter játékosként a BVSC-ben, a Budapest Honvédban és az FTC-ben is pólózott, többek között egyszeres magyar bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes, egyszer nyert KEK-et – 165 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban is. Világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes és tagja volt az 1992-es olimpián hatodik helyezést elért válogatottnak is.

– A héten kezdtük az edzéseket, a felkészülés elején elsősorban úszóedzéseket tartunk, a fizikai felkészülésen lesz a hangsúly, aztán jövő héten már előkerül a labda is - mondta Péter Imre. – Különböző okok miatt vannak hiányzóink is, de hamarosan teljes lesz a keretünk. A tavalyi csapatból távozott a lengyel légiós, Andrzej Maciejewski, Szőke Szabolcs pedig visszavonult a vízilabdától – de nem szakad el klubunktól, a továbbiakban is az utánpótlásunkban edzősködik. Sok függ az egyetemi felvételiktől is, például Antoni Barnabás és Szabó Bence is lehet, hogy távozik, ha realizálódik a továbbtanulásuk. Két új játékosunk van, Sopronból érkezett egy kapus és egy mezőnyjátékos az ifjúsági együttesbe, de ők a felnőttcsapatnál is bevethetőek lesznek, ha maradnak. Nagyon nem tervezünk igazolást, a saját utánpótlásunkra támaszkodunk a jövőben is. Fontos, hogy fejlődjenek a fiataljaink és Ekler Zsomborhoz és Ekler Bendegúzhoz hasonlóan évente, kétévente újabb OB I-es szintű játékosokat neveljünk ki.

Most is vannak olyan fiatalok, akikben megvan a potenciál az első osztályú játékra is. Visszatérve az edzésekre, naponta kétszer tréningezünk, a héten kilenc vízi és három kondiedzésünk volt. A játékosok jó állapotban jöttek vissza nyári pihenőjükről, nagyon rendesen dolgoznak – persze ilyenkor azért még nehezen megy a munka, de ez érthető, a helyükben én is morognék a felkészülés elején. De mindannyian tudják, ilyenkor kell a bajnokságban szükséges fizikai erőt begyűjteni. Egyelőre nem tudom, hogy játszunk-e edzőmérkőzéseket és indulunk-e tornán, jó lenne, de ez még a jövő zenéje.