Eddigi öt edzőmeccséből valamennyit győzelemmel abszolválta az NB I/B.-s Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt alakulata. Elsőként a többszörös BL-győztes osztrák, Hypo csapatával csaptak össze Pődör Rebekáék és nyertek 37-27-re, majd nem sokkal később a bécsi visszavágón idegenben is legyűrték a Hypot 33-31-re. Mindeközben idehaza a cseh Hazena Kynzvart is legyőzték 34-25-re a szombathelyiek, akik a HC DAC Dunaszerdahely otthonában is sikert arattak 33-30-ra. Utolsó előtti edzőmeccsét ugyancsak idegenben játszotta az SZKKA Kozármislenyben. Az NB I. újonca sem tudott mit kezdeni a vasiakkal, akik már a szünetben 9 góllal vezettek, végül 30-25-re győztek.

– Az SZKKA-nak évek óta a gyorsindítás, lerohanás az erőssége, ehhez mérten egy jól felkészített csapatot vettem át – értékelte a felkészülési időszakot Vida Gergő vezetőedző. – A kisebb-nagyobb betegségektől eltekintve tervszerűen zajlik az alapozás. A szélekre mindig könnyebb új játékost beépíteni, a belső posztokra kicsit nehezebb, de egyre több szerepet kapnak az újonnan érkezettek védekezésben és támadásban is. Hosszabb folyamat ez is, de jól, a tervek szerint halad a beillesztésük. Ha az eredményt nézzük, valóban, jól sikerültek az edzőmérkőzéseink, de ezekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert a tétmeccs az mindig más. A felkészülési találkozók alatt sem ellenfeleinkkel, hanem mindig saját magunkkal foglalkoztunk, igyekeztünk minél hatékonyabban összerakni a védekezést és a támadójátékot is. Minden edzőmeccsen voltak jó és kevésbé jó periódusaink, hol a védekezésünk működött jól és a felállt fal elleni támadásunk kevésbé, hol pedig gyorsindításból értünk el kevesebb gólt. Minden összecsapásnak megvolt a maga szakmai tanulsága, a hibákat hétről-hétre igyekeztük kijavítani.

Az SZKKA pénteken játssza utolsó felkészülési találkozóját az NB I.-es NEKA otthonában.