Schmera Gergely érkezésével teljessé vált az Egis Körmend NB I.-es kosárlabda-csapatának jövő évi kerete. Nikola Djogo után Anton Cook, Malik Morgan, Sage Tolbert III és Myles Carter is a vasi piros-feketékhez írt alá. Bár tárgyalásban állt a Rába-parti alakulat Godwin Omenakával és Marjan Cakarunnal is a lehetséges folytatásról, végül mindkét center távozott Körmendről. A magyar mag Ferencz Csabával, Durázi Krisztoferrel, Doktor Péterrel, Takács Kristóffal, Kiss Mátyással, Herczeg Kristóffal és Geröly Mártonnal már a légiósok előtt realizálódott, ahogyan az is, hogy marad a Kocsis Tamás-Németh Levente alkotta edzőpáros.

A klub tájékoztatása szerint augusztus 7-én, azaz hétfő kezdik meg a magyar játékosok a felkészülést. Egy nappal később, kedden tartják a FIBA Európa Kupa sorsolását. 21-én csatlakoznak majd a légiósok a kerethez, akik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokat követően kezdik meg a munkát. 22-én erőnléti és egyéb felmérések várnak a gárdára. Szeptemberben több edzőmeccset is játszik a Körmend, a ZTE-vel például 2-án és 6-án is összecsap, előbb idegenben, majd hazai pályán – mindkét találkozó zártkapus lesz, ahogy a Helios Domzale elleni újabb idegenbeli meccs is 9-én. Kocsis Tamásék a felkészülés részeként részt vesznek a szeptember 15-16-i Göcsej Kupán, 22-23-án pedig a hazai rendezésű Mogyorósy Emléktornán lépnek pályára.

Kapcsolódó: