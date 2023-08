Újabb, az Illés Akadémiáról kikerülő fiatal játékos kapott profi szerződést a Szombathelyi Haladástól. A 18 éves Szvoboda Dániel három évre szóló kontraktust írt alá a felnőttegyüttesnél. A tősgyökeres szombathelyi fiatal a Királyban kezdett el focizni, majd a Lurkóban és az Illés Akadémián pallérozódott tovább – most pedig a Haladásban mutathatja meg, mit tud.

– Dani tehetséges futballista, kiemelendő a gyorsasága, technikailag is képzett, nagyon jó az egy-egy elleni játékban – mondta Szántó Csaba, a Szombathelyi Haladás szakmai vezetője. – Ez egy megelőlegezett bizalom a fiatal futballistának, azért is kötöttünk hosszútávú szerződést vele, hogy felépítsük.

– Először is szeretném megköszönni a vezetőknek a bizalmat, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Szombathelyi Haladás játékosa lehetek-- mondta Szvoboda Dániel. – Tisztában vagyok vele, hogy mit jelent a szurkolóknak a Haladás, hiszen én is már egészen kiskorom óta jártam a meccsekre - mondhatni ezen nőttem fel. Szombathelyikent nem is lehet más célom, mint hogy a Haliban minél többen játsszak és visszajussunk a megfelelő helyre - ahová tartozik a Haladás.

– A fiam mindig is élt-halt a futballért, sosem kellett motiválni, szívesen járt edzésekre és meccsekre - ezt már Szvoboda Róbert, Dani édesapja mesélte. – Újperinten élünk és mivel én anno itt, a helyi csapatban futballoztam, Dani már három-négy évesen ott sertepertélt a pálya körül. Ötévesen kezdett el futballozni a Királyban, olyan egykori kiváló futballisták között járt-kelt, mint például a megboldogult Király Ferenc és Kulcsár Ferenc. De említhetném Tóth Gyulát is. Hallgatta a Haliról szóló sztorikat, történeteket, nem is lehetett kérdés számára, hogy Hali-drukker lesz és a Haladásban akar majd futballozni. Annak idején engem édesapám vitt ki először Hali-meccsre, Danit pedig én a B-középbe. Így van ez, apáról fiúra száll a Hali szeretete. Amikor kisebb volt a fiam, gyakran elkísértük idegenbeli meccsekre, jártunk tornákra Ausztriába. De sok lemondással számunkra nem járt, hogy futballozott, amikor edzés volt, csak felpattant a biciklijére és eltekert a tréningre. Mindig azt mondtam, annak örülj, ha a posztodon nálad jobb és nem gyengébb vetélytársad van – ugyanis tőle tudsz tanulni és motiváljon, hogy egyszer jobb legyél nála. Ez visz előre. A környékünkön mindenki él-hal a Haladásért- ez sosem fog változni – roppant büszkék voltak az ismerősök is, amikor Dani debütált a Szombathelyi Haladásban. Ezért dolgozott egész eddig, hogy ezt elérje. Ott voltunk a családdal a BVSC elleni bajnokin – kell-e mondani, mennyire boldogok voltunk?

Kapcsolódó: