A Szombathelyi Haladás gyengén kezdte a bajnokságot, a BVSC ellen 1-0-ra, Csákváron 4-2-re, Kozármislenyben 2-0-ra kikapott, így a 17. helyen áll a tabellán. Aleksandar Jovic együttesének most már el kell kezdenie a a pontok gyűjtését. A Nyíregyháza nem ment bele a pályaválasztói jog felcserélésébe, így a meccset – Ajkán – a vasiak pályaválasztásával rendezik. Az előző bajnokságban a nyíregyháziak osztályozón maradtak bent az NB II.-ben, idegenben a Veszprém ellen 0-0-ra végeztek, hazai pályán (Kisvárdán) 1-0-ra nyertek. Mivel tehát rezgett a léc, a szabolcsiak a nyáron alapos keretátalakításba fogtak. Tizenkét játékos érkezett és 21 (!) távozott.

Az érkezők között van a komoly NB I.-es múlttal bíró Géresi Krisztián, Nagy Dominik és Kesztyűs Barnabás. Közülük Géresi és Nagy a magyar válogatottban is szerepelt. A kispadra is új szakember ült, a korábban az ETO-t, előtte az U18-as és U19-es válogatottat irányító Timár Krisztián. A piros-kékeket erősíti a szintén NB I.-es múlttal rendelkező Baki Ákos, Deutsch Bence és a korábban Haladásban futballozó Novák Csanád és Myke Ramos is. A három forduló után a 7. helyen álló nyírségiek a nyitányon hazai pályán 2-0-ra verték a Siófokot, 1-1-re végeztek Tiszakécskén, hétvégén pedig 0-0-át játszottak a Honvéddal. Timár Krisztián együttese a nyíregyházi stadion építése miatt idén is albérletben vívja hazai mérkőzéseit.

– Minket zavar a legjobban, hogy nincsenek eredmények– mondta Jagodics Márk, a vasiak belső védője. – A sokadik felkészülésem volt a mostani, de az egyik legkeményebb. Rengeteg munkát fektettünk az edzésekbe, most mégis pont nélkül állunk. Elemezzük a hibákat, tudjuk, hogy védekezésben és támadásban is javulnunk kell és mentálisan sem vagyunk teljesen a topon. A bajnokság még nagyon hosszú, de önbizalmunk szempontjából fontos lenne, hogy végre győzzünk. Egy siker nagy lökést adna az együttesnek. Nincs mese, most már nyernünk kell!

A mérkőzést ingyen tekinthetik meg a szurkolók, a Hali-drukkerek a hazai szurkolók számára fenntartott szektorokban foglalhatnak helyet.

