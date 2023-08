Észak

Kőszegi Lóránt FC–Elektromol-Spari FC 1-2 (1-1). Kőszeg, 120 néző, vezette: Marácz.

Kőszeg: Berber – Lintner (Őri), Fehér, Szolyák, Mézer, Réti, Toldi, Varga D., Kolompár (Tóth D.), Kiss B., Marti.

Spari: Pungor – Tóth A., Varsányi (Sipos), Jónás, Boldizsár, Majtényi, Láda, Farkas Henrik Milán, Schmidt, Kovács A., Farkas Henrik (Pados).

Gól: Réti, ill. Farkas Henrik (2).

A hazaiak jól kezdtek, már az 5. percen vezetést szereztek, és a folytatásban is több komoly helyzetet dolgoztak – és hagytak – ki. Aztán csökkent a hazai nyomás, egyre bátrabban kontrázott a vendég, és még a szünet előtt egyenlített. Fordulás után hullámzott a játék, mindkét kapu előtt akadt helyzet, végül egy látványos góllal a Spari gyűjtötte be a három pontot. A Kőszeg 11-esből egyenlíthetett volna – de ez a lehetőség is kimaradt...

Répcelaki SE–Gérce-Vásárosmiske KSE 0-3 (0-0). Répcelak, v.: Imre B.

Répcelak: Németh M. – Horváth Z., Kiss Z., Németh G. (Sátori), Csontár, Krétai, Pinezits, Malomsoki, Gallen, Horváth Z., Kiss Z.

Gérce: Komáromi – Lerik (Soós), Pencz, Németh B. (Kövesdi A.), Mórocz (Kiss L.), Major (Sebestyén), Nunkovics, Kovács T., Csonka, Kövesdi D. (László), Németh Z. Edző:

Gól: Németh B., Csonka, Kovács T.

Schott Lukácsháza SE–Gencsapáti KSE 4-0 (3-0). Lukácsháza, 180 néző, v.: Szabó C.

Lukácsháza: Bán – Bolfán (Németh N.), Szentkúti, Gyüre, Gombás, Döbör (Horváth M.), Krancz (Németh Cs.), Csuka, Rozmán (Francia), Bősze, Mester (László).

Gencsapáti: Horváth Gy. – Hittaller, Janzsó (Tóth B.), Sulyok, Varga R. (Skrapits), SOLDATENKO (Németh Ta.), Dancs, Fülöp (Jónás), Egyed, Lőrincz, JANEK.

Gól: Döbör, Szentkúti, Krancz, Rozmán.

A szomszédvári rangadón nagy hőség, kiváló hangulat fogadta a csapatokat. A hazaiak nagy elánnal kezdtek – a vendégek is igyekeztek. A szünetig a hazaiak három gólt rúgtak. A második játékrészben a megnyugtató előnye birtokában sokat hibázott a Lukácsháza, de így is kézben tartotta a találkozót – amit egy kései góllal le is zárt. A házigazda – akinél mindenki jó teljesítményt nyújtott –, egy kulturáltan játszó vendéget győzött le magabiztosan.

Szeleste-Pósfa SE–Alsóújlaki SC 1-3 (1-2). Szeleste, 130 néző, v.: Szabó III.. Z.

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Horváth M. (Horváth D.), Maráczi, Fülöp, Molnár G., Baranyai (Pataki), Kovács R. (Pethő), Kiss Á., Horváth L. (Szele), Földi, Kovács Á. (Horváth E.).

Alsóújlak: Gábor – Varga K., Pados (Varga N.), Toldi, Varga Á., Káldi, Tóth Á. (Nagy Z.), Vasas, Frigy (Hantó), Hancz, Varga R. (Pintér).

Gólszerzők: Kovács Á., ill. Hancz (2), Káldi.

A vendég a rengeteg szabálytalansággal sikeresen széttördelte a hazaiak játékát – amiben ideális partnerre talált a játékvezetésben...

Uraiújfalu SE–Kemenesalja FC 2-3 (1-1). Uraiújfalu, v.: Horváth P.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó Má., Gallen, Szabó B., Kollárits, Pethő (Vörös), Pungor, Binder, Szabó T. (Simon), Keszei (Csete), Agg (Burka).

Kemenesalja: Hujbert – Szakál, Őri, Horváth B., Lőrincz, Géczi, Binder, Kóbor, Erdélyi, Varga R., Ölbei.

Gól: Pungor, Szabó Má., ill. Horváth B., Binder, Géczi. Kiállítva: Kollárits (91., Uraiújfalu).

A korai, 3. percben esett vendég gól alapvetően meghatározta a mérkőzés menetét. Ugyan az első félidőben még egyenlített a hazai csapat, de a második félidőben súlyos védelmi hibákat vétett, amit büntetve a vendég két gólos előnyre tett szert. A folytatásban a hazai csapat nagyot küzdött, de csak szépíteni tudott. A hazai klub mielőbbi felépülést kíván a most és a bői kupameccsen megsérült játékosainak!

Pecöl SE–Sé Honvéd SE 4-1 (1-0). Pecöl, v.: Busi.

Pecöl: Kollarics – Kurucz (Oszkó), Orsós, Szabó P., Gyürü (Kasza), Farkas A., Hóbor (Kiss B.), Joó (Seper), Horváth N., Németh Z. (Maczek), Nagy D.

Sé: Földi – Pados, Kovács K., Werderits, Halmos, Nemes, Rada, Parti (Dénes), Vándori (Molnár B.), Kiss Márton Balázs (Hende), Kiss Máté Gergő. Edző:

Gól: Nagy D. (2), Szabó P. (2), ill. Kiss Máté Gergő.

Bozsoki SE–Kemenesmagasi FC 1-2 (0-0). Bozsok, v.: Boda Gy.

Bozsok: Varga M. – Kratochwill, Csizmazia, Fáth (Szenteleki), Dévényi, Varga B., Kovács P. (Pál), Szalai (Horváth P.), Kaposi (Iker), Tompek, Kiss M.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Molnár Zs., Horváth T. (Fülöp), Szita (Balogh D.), Poós, Palotai, Csite (Bándoli), Kerekes (Koronczai), Kopházi, Szénégető (Csempesz), Molnár T. Edző:

Gól: Palotai (öngól), ill. Szénégető, Poós.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, ritkán forogtak veszélyben a kapuk, pontrúgásokból veszélyeztettek a csapatok. A második félidő elején egy szerencsés góllal megszerezte a vezetést a vendég. Ezt követően felébredt a hazai csapat, egyenlített. Sokáig azonban nem örülhettek a bozsokiak, egy ritkán látható átlövéssel újra vezetéshez jutottak a vendégek. A hazaiak mindent egy lapra feltéve rohamoztak, helyzeteket dolgoztak ki – hiába. A kapufa is kisegítette a vendéget. Az eredmény nem változott, jár a gratuláció a Magasinak!

Merseváti SE–Boba SE 2-3 (0-2). Mersevát, 100 néző, v.: Talabér N.

Mersevát: Patyi – Gönye, Dénes, Takács M., Barabás, Orbán (Szalai-Golda), Homlok, Nagy Á., Takács B., Szalai, Döbröntei.

Boba: Nagy R. – Balogh Mi., Magyar, Horváth B., Kovács M. (Szigeti), Bugyi (Porkoláb), Szabó J., Dákai (Mecséri), Gorácz, Sebestyén (Fodor), Borsodi (Balogh Ma.).

Gól: Takács M., Gönye, ill. Bugyi, Balogh Mi., Gorácz.

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt mezőnyben, de a játékrész hajrájában kétgólos előnyre tett szert a vendég. A második félidő elején gyorsan szépített a házigazda, visszajött a meccsbe. Mivel azonban a hazai kispad elég szűkösre sikeredett, frissíteni inkább a Boba tudott. A Mersevát a mérkőzés végén még szépíteni tudott, azonban a pontszerzésre már nem maradt ereje, se ideje.

Déli csoport, a 3. forduló műsora, szombat, 17.00: Boba–Kőszeg, Kemenesmagasi–Pecöl, Kemenesalja–Szeleste-Pósfa, Lukácsháza–Répcelak. Vasárnap, 17.00: Gérce–Mersevát, Spari–Bozsok, Sé-Honvéd–Uraiújfalu, Alsóújlak–Gencsapáti.

Dél

Tutitextil-Körmend Vse–Telekes Medosz SE 5-2 (3-1). Körmend-Horvátnádalja, 150 néző, vezett: Boda Gy.

Körmend: Nagy M. – Papp P., Tompa, Horváth Á. (Gaál), Vilics, Szatmáry (Szabó P.), Szemes (Sákovits), Petrovics, Kiss B. (Németh N.), Frühvirth (Molnár I.), Kazinczki.

Telekes: Rása (Kántor) – Dézsi, Németh M., Orsós, Görcsi P., Czövek, Kónya M., Kónya Sz., Valkóczi (Vincze), Nyári (Vörös), Görcsi D.

Gól: Németh N. (2), Frühvirth (2), Kiss B., ill. Czövek, Görcsi P.

A jól futballozó, sokat futó fiatal hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Egyházasrádóci SE–Tanakajdi TC 4-1 (3-0). Egyházasrádóc, 200 néző, v.: Elek T.

Egyházasrádóc: Bali (Horváth Bá.) – Németh Martin, Bányik (Horváth Bé.), Varga Z. (Filipovits), Krajczár, Németh Marcell (Fejes), Pataki, Mészáros, Berning, Halász, Merőtei.

Tanakajd: Asztalos G. – Hankó, Kölkedi, Marcz G., Orsós, Balázs (Asztalos R.), Hittaller (Asztalos N.), Németh Zs., Marcz M., Preiczer, Varga M. (Bakucz).

Gól: Mészáros, Németh Martin, Merőtei, Balázs (öngól), ill. Marcz M.

A hazai csapat az első félidőben megnyugtató előnyt szerzett. A második félidőben próbált zárkózni a vendég, de a rádóciák egy újabb góllal lezárták a mérkőzést.

Újperint SE–Bajánsenye SE 0-1 (0-0). Szombathely-Újperint, v.: Monostori I.

Újperint: Tanai – Karvalics, Kovács Zs., Balázs (Beke), Katona, Kovács G. (Szabó Z.), Horváth M., Hegedűs, Sásdi (Osváth), Fritz (Kiss K.), Szalay.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V., Kósa, Hodács, Varga D., Kosár, Fábián (Horváth A.), Vitéz, Horváth Z. (Koltai), Propszt, Horváth B.

Gól: Propszt.