Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságba aranyérmesként feljutó Burnley szerződtette az U20-as angol válogatott középpályást, Aaron James Ramsey-t az Aston Villától. Az öt évre aláíró játékost új klubja az új Barbie-filmmel mutatta be. A Villa korábban a Cheltenhamnek, a Norwichnak és a Middlesbrough-nak is kölcsönadta Ramsey-t, aki most debütál az élvonalban.