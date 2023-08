A Sport és Ifjúsági Iroda által szervezett, Varga Jenő ötletgazda, főszervező, versenyigazgató, műsorvezető irányítása mellett lezajlott Vízi Karnevál kezdéseként Bognár Boldizsár Sup-bemutatójával kápráztatta el a Tófürdőre kilátogató vendégeket. A Supon hátra szaltó, mérleg- és kézállás bemutatóját tátott szájjal nézték végig a gyerekek. A megnyitón Varga Jenő és állandó segítője Schäfer Péter, illetve Bognár Boldizsár – a Savaria Történelmi Karneválhoz illően – tógába öltözve köszöntötte az amatőr sportolókat. Két versenyszámban a Sup gyorsasági versenyben és a budapesti atlétika világbajnokságon bronzérmes szombathelyi kiválóság, Halász Bence tiszteletére egy dobószámban, tömöttlabda lökésben mérhették össze tudásukat a vállalkozó kedvű fürdőzők.

Forrás: Sport és Ifjúsági Iroda

A Sup versenyen közel 80 versenyző állt deszkára – Erdélyből, Németországból és Ausztriából is érkeztek nevezők. A dobószámban a felnőtteknél is rekordszámú résztvevő mérte össze tudását. A két verseny összetett eredménye alapkán a nőknél Simon Flóra – volt szombathelyi gyorskorcsolyázó, aki Németországban él –, a férfiaknál pedig Bognár Boldizsár lett a 15. Vízi Karnevál legsikeresebb sportolója. Az amúgy is remek hangulatot DJ Pori – Porpáczy Marcell – zenéje fokozta tovább. Minden szempontból tökéletesen sikerült a szezonzáró rendezvény. Az eredményhirdetésen Varga Jenő köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában is segítette, hogy sikeres legyen a 15. nyári strandsportszezon. Végezetül pedig jelezte, jövőre természetesen folytatódik a népszerű sorozat!

Forrás: VN/VN/Sport és Ifjúsági Iroda

Eredmények, SUP verseny, gyerek, lány: 1. Németh Natália, 2. Ambrus Jázmin ,3. Pusztai Sára. Fiú: 1. Dobra Achillesz, 2. Dobra Attila, 3. Ványi Ádám. Serdülő, lány: 1. Bödei Zorka, 2. Sebestyén Emese, 3. Koltay Dorka. Fiú: 1. Fülöp Áron, 2. Fülöp Ábel, 3. Bíró Levente. Junior, lány: 1. Ugyan Lolita, 2. Kocsis Kira, 3. Stefán Zsófia. Fiú: 1. Fodor Ferdinánd Simon, 2. Vincze Benedek, 3. Pacher Ádám. Felnőtt, női: 1. Simon Flóra, 2. Molnár Viktória, 3. Péter Eszter. Férfi: 1. Bognár Boldizsár, 2. Kocsis Róbert, 3. Veress István.

Tömöttlabda lökés, serdülő, lány: 1. Ugyan Lolita, 2. Örkényi Lívia, 3. Kocsis Kora. Fiú: 1. Vincze Benedek, 2. Naisz Ádám, 3. Gombás Kristóf. Junior, fiú: 1. Bognár Boldizsár, 2. Berta Benedek, 3. Farkas Botond. Felnőtt, női: 1. Simon Flóra, 2. Ugyan Szandra, 3. Liszkayné Bozi Ágnes. Férfi: 1. Kocsis Róbert, 2. Kovács Krisztián, 3. Németh Dávid.