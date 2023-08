A mostoha időjárási körülmények miatt egy héttel elhalasztott 50 yardos (45,72 méter) amatőr úszóverseny résztvevőit kellemes, napos idő fogadta, a Bükfürdő Thermal & SPA által biztosított versenyhelyszín is minden igényt kielégített. Érdekesség, hogy tavaly sem fogadta túlzottan kegyeibe az időjárás a sportrendezvényt, de akkor első nekifutásra meg tudták rendezni, igaz, jóval kevesebb résztvevővel, mint korábban. Halmay Zoltán szülőfalujából, Magasfaluból (Vysoká pri Morave, Szlovákia) ismét különbusszal érkeztek versenyzők és szurkolók.

A település jelenlegi polgármestere, Andrej Dvoran és két korábbi polgármestere is a csapattal tartott, sőt indultak is a megmérettetésen. Még el sem kezdődtek a küzdelmek, máris megszületett két rekord. Az idei versenyen indult a kupasorozat legidősebb és legfiatalabb versenyzője is. Bajner János a Halmay Egyesület tagja – megdöntve saját rekordját – 85 évesen, míg a Magasfaluból érkező Hanka Pavlačičová 5 évesen lépett rajtkőre.

A 14 év alatti fiúk versenye egy gyöngyösi testvérpár, Tari Áron és Ádám nagy küzdelmét hozta. Ezúttal Áron volt a gyorsabb. A lányoknál a Táplánszentkeresztről érkezett Petrics Léna biztosan szerezte meg a győzelmet.

A nők döntőjébe 3-3 magyar és szlovák úszó jutott. A dobogóra a magyar trió állhatott fel. Halasi Lili és ikertestvére, Nóra óriási versenyt vívtak egymással és szinte egyszerre értek célba. Lili 0,01 mp-el előzte meg testvérét.

A férfiak mezőnyében rajthoz állt az 50 yardos versenyek specialistája, a szombathelyi Dobre Norbert is, aki idén már a tizenötödik sikerére hajtott. A cseh Martin Koutnik és a sikátori Printz Ákos próbálta őt megszorítani, de nem tudták megakadályozni, hogy Dobre 15. aranyérmét is begyűjtse. Ez is rekord. A színvonalas döntő hatodik helyén Andrej Dvoran, Magasfalu polgármestere végzett. A versenyt Printz János, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja értékelte, akinek két fia és két unokája is indult az amatőr úszók népes viadalán.

A XXII. Halmay Kupa végeredménye. Felnőttek (50 yard). Férfi: 1. Dobre Norbert (Szombathely) 24,75 mp, 2. Martin Koutnik (Csehország) 28,25, 3. Printz Ákos (Sikátor) 28,69, 4. Májer László (Szombathely) 31,69, 5. Tari József (Gyöngyös) 31,98, 6. Andrej Dvoran (Vysoká pri Morave, Szlovákia) 32,70, 7. Mátyus Csaba (Rozsnyó, Szlovákia) 34,28.

Női: 1. Halasi Lili (Miskolc) 29,37, 2. Halasi Nóra (Miskolc) 29,38, 3. Aouich Meryem (Gyenesdiás) 31,67, 4. Alexandra Pavlačičová (Vysoká pri Morave, Szlovákia) 54,16, 5. Beata Miškolciová (Vysoká pri Morave, Szlovákia) 57,30, 6.Timea Navarčiková (Vysoká pri Morave, Szlovákia) 1.00,93.

14 év alattiak (50 yard). Fiú: 1. Tari Áron (Gyöngyös) 30,78, 2. Tari Ádám (Gyöngyös) 31,65, 3.Fejes Zsigmond (Sikátor) 45,78, 4. Valacsay András (Somorja, Szlovákia) 46,34, 3. Printz-Markó Barnabás (Sikátor) 48,96, 6. Szabó Levente (Budapest) 50,95.

Lány: 1. Petrics Léna (Táplánszentkereszt) 56,27, 2. Aneta Miškolciová (Vysoká pri Morave, Szlovákia) 1.00,70, 3. Helena Westfahl (Rostock, Németország) 1.15,39.

A verseny idén is elérte célját, méltó emléket állítva ezzel az egyesület névadójának.