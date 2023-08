– Elégedett vagyok a nyári történésekkel, jól dolgozott a klub az átigazolási időszakban, jár a köszönet a klubvezetésnek – jelezte Milos Konakov, a Falco KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának edzője. – Az elsődleges cél az volt, hogy a tavalyi keret gerincét együtt tartsuk – ez sikerült. Továbbá szerettük volna bővíteni, mélyíteni a magyar magot – ez is sikerült. Úgy vélem, hogy az új igazolásokkal erősödött a keret, minden posztra van két hasonló képességű, minőségi játékos. Erős és mély a keretünk – amire szükségünk is van, hiszen hosszú a szezon, és mi a bajnokságban, a kupában és a Bajnokok Ligájában is szeretnénk szép eredményeket elérni. A srácok jó fizikális állapotban vették fel a munkát, motiváltan dolgoznak.

– Időnkét egy csapatnak és egy edzőnek is meg kell újulnia – folytatta Milos Konakov. – A keretünk lehetőséget ad rá, hogy még fizikálisabb kosárlabdát játszunk, főleg védekezésben szeretnénk előrébb lépni az előző szezonhoz képest – darálni kell, aztán ha elfáradsz, jöhet a helyedre a másik játékos. Támadásban pedig az új játékosok hoznak majd új elemeket a játékunkba. De alapvetően szeretnénk gyorsan, sok mozgással, lendületesen kosárlabdázni!

A Falco KC játékoskerete: Pongó Marcell, Stefan Pot, Verasztó Péter, Perl Zoltán (csapatkapitány), Antonio Jordano, Tanoh Dez András, Hansen Dániel, Németh Bálint, Benke Szilárd, Kovács Benedek, Matthew Tiby, Keller Ákos, Boris Barac, Krivacsevics Márkó, Takács Zsolt. Szakmai stáb: Milos Konakov vezetőedző, Djordje Ilic edző, Svajda Gábor edző, dr. Laki Ádám erőnléti edző, Hajas Csaba erőnléti edző.

Felkészülési menetrend, szeptember 1., péntek: Honvéd–Falco (zárt kapus). Szeptember 7., csütörtök: Oberwart–Falco 18.00. Szeptember 12., kedd: Falco–Sopron (zárt kapus). Szeptember 15-17., péntek-vasárnap: felkészülési torna, Olaszország (Napoli, Brindisi, Falco). Szeptember 22-23., péntek-szombat: Horváth Zoltán Emléktorna.