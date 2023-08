Mint arról tudósításunkban beszámoltunk, a Csákvár-Haladás (4-2) bajnokin a félpálya közelében a vasiak játékosa, Bosnjak Predrag és a hazaiak futballistája, Tamás Nándor fejelt össze a labdáért vívott harcban. Mindkét labdarúgót ápolni kellett és ugyan mindketten saját lábukon hagyták el a pályát, ám míg Tamás visszatért, addig Bosnjakot le kellett cserélni. A Haladás egyszeres magyar válogatott védőjét a szombathely kórházba szállították, ahol kiderült: agyrázkódást szenvedett, eltörött az orra és gyakorlatilag az egész arca feldagadt.

– Magára az ütközésre nem emlékszem, előtte és utána azonban minden megvan – mondta Bosnjak. – De az a rész filmszakadás. Az első, amire emlékszem, hogy masszőrünk, Orbán Gergő támogat le a pályáról. A mérkőzés után kocsival a szombathelyi kórházba mentem – és itt is szeretném megköszönni csapattársam, Horváth Arnold szüleinek – akik ott voltak a meccsen – hogy Felcsútról visszafordulva visszajöttek értem Csákvárra és elvittek a Markusovszky Kórházba. A CT-vizsgálat megállapította, hogy darabosan eltörött az orrcsontom, agyrázkódást szenvedtem, emellett a szám belülről is felrepedt és a fél arcom feldagadt. Este 11-kor értünk a kórházba és éjjel egy kor haza is jöhettem. Éjszaka a fájdalomtól nem sokat aludtam, de nem is lett volna szerencsés elaludnom, nehogy a vér visszafolyjon az orromba. Feleségem, Tijana egy-két óránként emiatt fel-felébresztett. A héten vissza kell mennem vizsgálatokra, most még nem tudom megmondani, mikor játszhatok újra.