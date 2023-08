Ahogyan arról korábban beszámoltunk, szerdán este landolt a gépe Ferihegyen Malik Morgannak és családjának. A vele készült villáminterjúból kiderült, milyen kosárlabdázónak tartja magát. Pénteken megérkezett Anton Cook, Sage Tolbert és Myles Carter is. Anton Cook a többi közt elárulta azt is, egyik legjobb barátja az a Michael Moore, aki tavaly pár hónap erejéig az Egis Körmendet erősítette. Két egyetemi meccsére a legbüszkébb, az egyiken 46 pontot dobott, de ennek ellenére csapata kikapott, míg a másik összecsapáson édesapja szeme láttára szórt 48 pontot, amivel sikerült hosszabbításra menteni a meccset, amit aztán meg is nyert együttesével. Sage Tolbert a következő 5 évben szeretné a maximumot kihozni magából, alig várja, hogy mindenkivel megismerkedhessen a piros-feketéknél. Közvetve több légióst is ismer, akik Magyarországon kosárlabdáztak már. Myles Carter elmondása szerint NBA/Euroliga szinten játszik, emellett saját ingatlanos vállalkozása van. 2016-ban megnyerte a Seton Hall-lal a Big East bajnokságot. Mindig az ösztöneire hallgat. Nikola Djogo gépe szombaton landolt, a légiós egyetemi csapattársa volt a Sopront tavaly erősítő Juwan Durham, valamint a korábban Körmenden pattogtató Sterling Gibbs. Mindannyiuk közös célja, hogy pár szót elsajátítsanak magyarul, ezzel is kötődve a hazai kultúrához, és a körmendi közösséghez.