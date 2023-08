A két együttes korábban csak az első osztályban (117 alkalommal), vagy a Magyar Kupában találkozott egymással, a kispestiek nyári NB I.-es búcsúja után az NB II.-ben is összecsap a két patinás klub. A Budapest Honvéd a kiesést követően edzőjét – a horvát Dean Klafuric helyett a Magyar Futball Akadémián dolgozó fiatal Pinezits Máté érkezett – és játékosállományának nagy részét is lecserélte. Távoztak a légiósok, miként például a magyar magból Zsótér Donát is. A keretbe a Honvéd Magyar Futball Akadémián pallérozódó fiatalok kerültek, ugyanakkor szerződtették Holman Dávidot a Slovan Bratislavától, Kálnoki-Kis Dávidot a ZTE-től, Kundrák Norbertet Debrecenből. A hét ponttal a 8. helyen álló Honvéd hektikusan szerepel: hazai pályán 2-1-re kikapott a Kozármislenytől, ugyanilyen arányban megverte a Tiszakécskét. Idegenben 2-1-re győzött Csákváron, 0-0-ra végzett a Nyíregyháza vendégeként Balmazújvárosban, legutóbb 2-1-re alulmaradt Siófokon. A kispestiek jelenlegi legeredményesebb játékosa a kétgólos Benczenleitner. A szakmai stábban egy ismerős arcot találunk: a korábban a Haladásban futballozó Schimmer Szabolcs a kispestiek másodedzője. A Haladás három vereséggel kezdett, aztán a Nyíregyháza ellen 1-1-re végzett, legutóbb Tiszakécskén 3-2-re nyert a Jovic-csapat.

– Rosszul kezdtünk, pedig nagyon optimista voltam a bajnokság előtt – mondta Jancsó András, a szombathelyiek nyáron hazatért 27 éves középpályása. – Nem ok nélkül, hiszen kimondottan jól sikerült felkészülést csináltunk végig. Egy bajnokság során minden csapat életében vannak hullámvölgyek, remélem mi ezzel a három vereséggel ezt letudtuk. A Nyíregyháza ellen már – különösen a második félidőben – jobban nézett ki a csapat, a kapott gól után sikerült kiegyenlítenünk. Tiszakécskén pedig nyertünk, úgyhogy igen, nagyon remélem, hogy valóban megindultunk felfelé. A Budapest Honvéd hullámzóan teljesít, ami abból adódhat, hogy sok a fiatal játékosa. Nehéz meccsre számítok, de az NB II.-ben minden meccs nehéz. Az idei bajnokság pedig kiélezettebb, mint a tavalyi volt. Jómagam még nézőként sem jártam a Bozsik Arénában – esti meccs lesz, televíziós közvetítéssel, szép stadionban, szóval szerintem élvezetes összecsapás előtt állunk. Mivel csak szeptember végén játszhatunk a saját stadionunkban, igyekszünk addig is minél több pontot szerezni. A Honvéd ellen győzni akarunk!