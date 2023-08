Pécsett rendezték az újonc, gyermek és serdülő korcsoport részére az országos triatlonbajnokságot és az országos triatlonváltó-bajnokságot. A versenyszámok nagy része jó időjárási körülmények között zajlott. Az eső mindkét napon csak egy-egy futam indulóinak dolgát nehezítette meg. A serdülők kezdték a versenyzést. Itt a kőszegiek a fiúk mezőnyében voltak érdekeltek. Hóbor Álmos a 33. helyen ért célba, egyenletes teljesítményt nyújtva. Őket a gyermek korosztályos versenyzők követték. A fiúk futamában Gurisatti Péter nagyon jó futással a 17. helyen ért célba. Gurisatti nagyon sokat fejlődött az elmúlt egy év alatt. A lányoknál Hóbor Enikő az 5. helyen futott be, míg Jelencsics Alíz a 33., Ürmös Panka a 48. helyezést érte el.

A lányok a csapatversenyben az 5. pozícióban zárták a versenyt. A kisebbek futamában az újonc 2-es korosztályban Vincze Márton a 33., Gaján Péter a 34., Gurisatti Ádám a 42., Bakki-Nagy Péter a 48. helyezést érte el. Csapatban a 9. helyezést érték el a kőszegiek. Az újonc 1-es korosztályban Tislerics Mihály 18. helyezett lett. Az újonc kőszegi sportolók is nagyon szépen teljesítettek, annak ellenére is, hogy nagyon kevés versenytapasztalatuk van. Ezt követően a sprinttáv ranglistaversenyeit rendezték meg, a fiúk kezdték a versenyzést. A kőszegi indulók közül Hóbor Lehel a 6., Medvegy András a 10., Laki Barnabás pedig a 18. helyen ért célba az ifjúsági korcsoportban. A lányoknál az ifjúsági korcsoportban Kulcsár Amira 9., a junioroknál Stumpf Anna 7., míg Medvegy Nóra az elit korcsoportban 3. helyen ért be.

Ezt követően a váltóversenyek országos bajnoki futamai zajlottak. Az utánpótlás 2-es fiúcsapat – a Hóbor Lehel, Laki Barnabás, Medvegy András összeállításban – a 6. helyezést érte el. A lányoknál a kőszegiek Kulcsár Amira, Medvegy Nóra, Stumpf Anna összetételű csapata az elit korcsoportban remek teljesítménnyel az előkelő 2. helyezést érte el, összesítettben pedig a negyedik legjobb gárda volt a vasi együttes. A fiataloknál a gyermek korcsoportban a Hóbor Enikő, Jelencsics Alíz, Ürmös Panka alkotta trió a 4. helyezést érte el. Kis híján a harmadik helyen végeztek, hiszen csak pár másodperccel maradtak le a dobogó legalsó fokáról. Az utánpótlás 1-es fiúváltóban pedig a Vincze Márton, Gurisatti Ádám, Gaján Péter összeállítású vasi együttes a 7. helyen ért célba.