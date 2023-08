Az új edző által irányított zöld-fehér gárda a bajnokságban és a kupában is címvédésre tör.

Új vezetőedző, a brazil Felipe Conde, és új másodedző-erőnléti edző, a szintén brazil Alexandre Philippi irányítása mellett készült fel a 2023/2024-es szezonra a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő, a Bajnokok Ligájában is érdekelt Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata – a Haladással sorozatban háromszoros bajnok spanyol tréner, Juan Ramon Calvo Rodríguez ugyanis közös megegyezéssel az előző szezon végén távozott a kispadról. A 41 esztendős Felipe Conde a legutóbbi hét évet a cseh FK Chrudimnél töltötte – négy bajnoki címet és öt Cseh Kupát nyert a csapattal. Most a Haladásnál bizonyíthat.

– Sikeres éveket töltöttem az FK Chrudim élén, de örömmel írtam alá a Haladáshoz – árulta el az új tréner, Felipe Conde. – A Haladásban komoly a potenciál, komoly elvárásoknak kell megfelelni – motiváltan vágtam be a munkába. A felkészülésünk a terveknek megfelelően zajlott le. Minden játékosunk keményen dolgozott. A munka kezdetén a fizikai felkészítésen volt a hangsúly – szerintem sokat léptünk előre erőnlétben. Taktikai szempontból azonban már nehezebb volt a dolgom. Ugyanis rengeteg új információt kaptak a játékosok, időre lesz szükségünk, hogy ezek az általam elvárt taktikai elemek, megoldások automatikusan működjenek. De a legfontosabb az, hogy mindenki vevő a munkára, az elképzeléseimre, mindenkiben van elhivatottság, tanulási hajlandóság – motivált az egész csapat. Fizikálisan és taktikailag is leszünk még magasabb szinten – mert egyelőre nem vagyunk a százszázalékos állapotban. De ez nem probléma, ugyanis hosszú a szezon, nem most, hanem a fontos pillanatokban kell a legjobban teljesíteni – a lényeg most az, hogy jó úton járunk.

– Sokan kérdik, sokakat érdekel, hogy mennyire lesz más az idei csapat, mint a tavalyi, amire nehéz válaszolni – folytatta Felipe Conde. – Minden edző megpróbálja a maga képére formálni a csapatát, természeten én is erre törekszem. Videón rengeteg tavalyi Haladás-meccset megnéztem. Próbálok változásokat eszközölni. Például direktebb támadójátékra törekeszünk, megpróbáljuk például a kapust is beépíteni a támadójátékba. Szeretem, ha a csapatom különböző taktikával is tud játszani, hogy tudjunk alkalmazkodni az ellenfelekhez. Alapelvem, hogy a labdabirtokláson keresztül irányítjuk a játékot – ehhez pedig magas szintű taktikai intelligencia és természetesen technikai képzettség szükséges. Vagyis az idén többet akarjuk birtokolni a labdát. Úgy gondolom, hogy ez lesz a legnagyobb változás, egyben a legnehezebben megvalósítható – de azért az edzéseken, az edzőmeccseken tapasztaltam már a javulás jeleit. A védekezésünk agresszívebb lesz, a lehető leghamarabb megpróbáljuk visszaszerezni a labdát. Még egyszer hangsúlyozom: idő kell, hogy a csapatjátékunk az új taktikai elvekre épülve gördülékeny legyen, még messze vagyunk az általam elvárt szinttől – a tanulási fázisban vagyunk. Szeretem továbbá keverni a játékmódomat a futballisták egyéni sajátosságaival, a klub filozófiájával. Ezért nekem is időre van szükségem ahhoz, hogy mindent megértsek, és alkalmazkodjak a játékosaimhoz, a Haladás-stílushoz. De mind a játékosok, mind én azért dolgozunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk majd ki ebből a szezonból.

– És hogy mik a céljaink? Amikor a klubhoz jöttem, ez volt az egyik első letisztázott kérdés. Mert a célok világosak: meg kell nyernünk a bajnokságot és a kupát is. A Bajnokok Ligájában pedig a lehető legtovább kell eljutnunk – jelen esetben az elitkör elérése reális célkitűzésnek tűnik. Igaz, bonyolult, erős BL-csoportban kerültünk. De azért dolgozunk keményen, hogy a nemzetközi porondon is helyt álljunk!

A HVSE szinte teljes egészében együtt tartotta a tavalyi sikercsapatot, „csak” Nagy Kevin távozott a zöld-fehérektől – Berettyóújfaluba. Illetve saját nevelésű játékosok (Kiss Patrik, Körmendy Gábor) kapnak bizalmat a felnőtt keretben. A szombathelyi gárda négy edzőmeccset játszott a felkészülési időszakban, kettőt Lengeylországban, kettőt a Kecskemét ellen idegenben: Rekord Bielsko-Biala–HVSE 6-4, Rekord Bielsko-Biala–HVSE 3-1, ScoreGoal Kecskemét Futsal–HVSE 3-2, ScoreGoal Kecskemét Futsal–HVSE 3-3.

A Haladás a szezont hazai pályán kezdi, hétfőn 18.30-kor a Magyar Futsal Akadémiát fogadja – a kötelező győzelem reményében.

– Természetesen szeretnénk győzelemmel nyitni a szezont, szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat – zárta szavait a brazil szakember.

Érdekesség, hogy zsúfolt menetrenddel nyit az NB I.-es futsalbajnokság, ugyanis hétfő után pénteken is pályára lép a Haladás, 19 órakor az újonc PTE-PEAC vendége lesz.