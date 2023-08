A sportnapilapnál is elégedettek voltak Jagodics Márk teljesítményével, hiszen beválasztották az 1. forduló válogatottjába. A vasiak ugyan több helyzetet alakítottak ki ellenfelüknél a fővárosban, tizenegyest is hibáztak, a hajrában pedig – ahogy az ilyenkor lenni szokott – büntetett a hazai együttes. A zöld-fehéreknél három év után húzott ismét tétmérkőzésen Haladás-mezt Jagodics Márk. A védő a hátsó alakzatból korábban csak Bosnjak Predraggal futballozott együtt, de úgy tűnt, megvan az összhang a hátsó alakzatban.

– Örülök, hogy sikerült egyenletes, jó teljesítményt nyújtanom – ugyanakkor én mindig kritikus vagyok saját magammal, mindig találok hibát a játékomban – mondta Jagodics Márk. – És ha a csapat nem nyer, az egyéni siker sem ér semmit. Félig-meddig új védelembe érkeztem, de az edzőmérkőzéseken volt időnk összecsiszolódni, megvolt az összhang. Tudom, hogy a szurkolók csalódottak, nehéz a drukkerek szemszögéből ilyenkor pozitívumokat keresni. Pedig azért voltak pozitív dolgok, igyekeztünk dominálni, az ellenfél térfelén tartottuk a labdát, bátran futballoztunk. Viszont sokmindenen lehet és kell is még finomítanunk. Nem megbántva a BVSC-t, de újonccsapat, így óriási sikert aratott ellenünk. Visszatérve ránk: egy hosszútávú munkát kezdtünk el, aminek – ahogy említettem is – vannak pozitív jelei, ezeket meg kell tartanunk, a negatívumokat ki kell küszöbölnünk. Nincs még kész a csapat, a játékunk és a keretünk is változhat még.

A Szombathelyi Haladás a Haladás Sportkomplexum gyepének cseréje miatt a vasárnapi (19.00), Aqvital Csákvár elleni mérkőzését Csákváron játssza le. A 6. fordulóban pedig a Haladás–Budapest Honvéd meccs pályaválasztói jogát cserélték fel a zöld-fehérek, az augusztus 27-én, 17.30-kor kezdődő mérkőzést a Bozsik Arénában rendezik. Míg a 4. fordulóban a Haladás–Nyíregyháza találkozót – a vasiak pályaválasztásával – augusztus 16-án, 17.30-kor Ajkán bonyolítják le. Előbbi két meccset majd tavasszal vívják Szombathelyen. A Haladás először szeptember 27-én, a Soroksárt fogadja a Haladás Sportkomplexumban.