Budapest Honvéd-Szombathelyi Haladás 1-2 (0-0). Budapest, Bozsik Aréna, 3119 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Zimmermann.

Budapest Honvéd: Dúzs (Tujvel, 91.) – Kovács N., Szabó A., Lovric, Benczenleitner – Átrok (Krajcsovics, 56.), Bocskay, Adorján – Kocsis, Holman, Kerezsi (Eördögh, 85.). Edző: Pinezits Máté.

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Nyíri, Jagodics, Csonka, Bolla (Bosnjak, 67.) – Zvekanov, Szvoboda (Mohos, 46.) – Horváth R. (Helesh, 74.), Rácz (Csernik, 74.), Simut (Jancsó, 67.) – Kelemen. Edző: Aleksandar Jovic.

Gólszerzők: Bocskay (64.), illetve Jancsó (79.), Csernik (tizenegyesből, 93.).

11. perc: Kocsis 14 méterről leadott lövését védte Verpecz

18. perc: Rácz bal oldali, éles szögből leadott szabadrúgását Duzs szögletre ütötte

37. perc: Holman lőtte be a labdát a védők mögé, Kocsis egyedül tört kapura, de jobbról, 14 méterről Verpecz és a bal kapufa mellett is elcsavarta a labdát

45+1: Simut 24 méteres lövését védte Duzs

48. perc: Horváth Rajmund cselezte ki védőjét a jobb oldalon, éles szögből leadott lövését Duzs lábbal szögletre hárította.

64. perc: Bocskay jobbról, 23 méterről elvégzett szabadrúgása a rövid, bal sarokba vágódott (1-0).

79. perc: Csernik jobb oldali beadását Jancsó a jobb kapufára fejelte, a kipattanó Mohoshoz pattant, a középpályás középre passzolt, Jancsó pedig öt méterről a kapuba lőtt (1-1).

83. perc: Kovács csúszott rá páros lábbal Mohosra – Zimmermann nem sokat teketóriázott, egyből kiállította a játékost.

90. perc: Csernik cselezett a tizenhatoson belül a jobb oldalon, amikor Bocskay buktatta. A büntetőt Csernik a bal sarokba helyezte (1-2).

96. perc: Tömegjelenet alakult ki a pályán, mindenki lökdösött mindenkit, végül Zimmermann kiállította a Haladás edzőjét, Aleksandar Jovicot – aki éppen nyugtatni próbálta a feleket.

A vasiaktól hiányzott a két meccses eltiltását Kispesten letöltő Doktorics Áron, a keretben volt viszont a korábban agyrázkódást és orccsonttörést szenvedett Bosnjak Predrag. Óvatosan kezdtek a csapatok, egyik csapat sem tudott komoly helyzetet kialakítani, mezőnyben folyt a játék. Hiába peregtek a percek, semmi említésre méltó sem történt a pályán. Mindkét oldalon egy-egy lövés jelentett csak veszélyt, amúgy a kapusoknak semmi dolga sem akadt. Küzdöttek a felek, de a játék színvonala meglehetősen alacsony volt. Egy Holmann-passz után a hazaiak szerezhettek volna vezetést, de Kocsis hibázott. Az első félidőben más nem történt – elég könnyen felejthető 45 percet produkáltak a csapatok.

A második félidő élénkebb tempóban és Horváth Rajmund helyzetével kezdődött. Kicsit megélénkült a meccs, aztán a félidő derekán a hazaiak szabadrúgásból megszerezték a vezetést. Elfogyott Aleksandar Jovic türelme kettőt is cserélt, Bosnjak Predrag és Jancsó András is beállt. A vasiak azonban nem tudtak lényegesen változtatni a játék menetén, bár több támadást is vezettek, komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni. Ahogy mondani szokták: nem volt elég átütőerő a támadásaikban. De mégis felpörögtek az események: három cserejátékos összehozta a Hali egyenlítő gólját: végül Jancsó András egalizált. Majd Kovács Nikolaszt – jogosan - kiállította a játékvezető – tíz emberre fogyatkozott a Budapest Honvéd. Jött a csattanó: a 93. percben Csernik Kornél tizenegyesével megszerezte a győztes gólt a Haladás.

Az első félidő gyenge játékot hozott, a második viszont jobbat, a Haladás – csakúgy mint legutóbb Tiszakécskén – ezúttal is a ráadásban szerezte meg a győzelmet.