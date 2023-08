Az olasz szakember kedden a telki edzőközpontban ismertette a névsort, amelyben újra szerepel a kapusok között a sérüléséből hosszú idő után visszatérő Gulácsi Péter is. Először tagja a keretnek a kecskeméti Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer, valamint az MTK-ban futballozó Kata Mihály. A hét pontjával éllovas magyar válogatott jövő csütörtökön zárt kapus csoportrangadót vív Belgrádban a rosszabb gólkülönbségével második szerbekkel az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, majd vasárnap a cseheket fogadja barátságos találkozón.

– Jelenleg hét olyan játékost nem tudtunk meghívni, akik általában kerettagok szoktak lenni. A szeptember sajnos többnyire problémás szokott lenni, hiszen vannak, akiknek még nincs csapatuk, vannak, akik sérültek vagy egyéb okból nem játszanak. Ez persze azt is jelenti, hogy számos olyan visszatérő mellett, mint Fiola Attila vagy Gulácsi Péter, lehetőségünk nyílt most három újoncot is meghívni a keretbe – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány. A magyar válogatott szerbek és csehek elleni kerete.

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Demjén Patrik (MTK Budapest), Gulácsi Péter (Red Bull Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC). Védők: Balogh Botond (Parma), Fiola Attila (Fehérvár FC), Mocsi Attila (Rizespor), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (Red Bull Leipzig), Szalai Attila (Hoffenheim), Szalai Gábor (Kecskeméti TE). Középpályások: Kalmár Zsolt (Fehérvár FC), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nego Loic (Le Havre), Styles Callum (Barnsley), Nagy Ádám (AC Pisa), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE). Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Freiburg), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE).