A magyar junior és U23-as válogatott Törökországban versenyzett az idei Triatlon Európa bajnokságon. A csapat tagja volt a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub versenyzője Hóbor Zalán is, aki három héttel ezelőtt a világbajnokságon a magyarok legjobb egyéni eredményével 9. helyen futott célba, rá egy hétre pedig megnyerte a Táborban megrendezett junior Európa Kupa futamot. Igyekezett a jó formáját megtartani az Európa Bajnokságra is, ahol szupersprint távon zajlottak a versenyek (270 m úszás – 8km kerékpár – 1,7 km futás). Az Európa-bajnokság hetében 40 fokos meleg volt Balikesirben, így ezzel a klímával is meg kellett küzdenie a versenyzőknek.

Az első napon az előfutamok zajlottak, Zalánt a második előfutamba sorolták. Az előfutamokból 9-9 versenyző és az őket követő három legjobb idővel rendelkező versenyző jutott. Zalán jó úszást követően elsőnek, az összes előfutam legjobb idejével jött ki a vízből. A kerékpáron egy nyolc fős boly alakult ki, menet közben egy bukás miatt a spanyol versenyző lemaradt a sorról. A második váltás után a futáson egy öt fős boly haladt végig, benne a két magyar, két olasz és egy izraeli sportolóval. Zalán csapattársa, Kovács Gyula mögött a második helyen futott be a célba. Mivel végül ebben az előfutamban volt a legjobb második idő, így Zalán 4-es rajtszámmal indulhatott a másnapi döntőben. A futam után Zalán elmondta, hogy nagyon csúsztak a kanyarok a kerékpáros pályán, nem lehetett gyorsan belemenni, nem lehet kihasználni a kis boly adta előnyöket igazán. A folyamatos hőség, szárazság miatt csupa por volt a pálya, hiába takarították le többször is, a szél újra befújta.

Forrás: Kőszegi Triatlon és Úszó Klub

Másnap az „A” és „B” döntőket rendezték. A junioroknál minden magyar – négy lány és négy fiú – versenyző bejutott az „A” döntőbe. Zalán ismét nagyon jól úszott és a döntőben is elsőnek jött ki a vízből. A kerékpáron a világbajnoksághoz hasonlóan egy négy fős boly alakult ki két magyar, egy olasz és a világbajnok portugál versenyzővel. Őket egy nagyjából 20 fős üldözőboly követte. Egy minimális előnye maradt az élbolynak a kerékpár végéig és egy 8-10 másodperces előnnyel mehettek ki futni az 1,7 km-es, két körös befejező futó számra. A portugál versenyző már a váltásnál ellépett a mezőnytől, az üldöző boly eleje a futás második körében tudott felzárkózni a második-harmadik helyen futó két magyar versenyzőre. Az ebből a sorból elöl futó francia és olasz versenyző mögé be tudott állni Zalán és a célegyenesben Zalán nagy hajrát indított, és mivel ezt a tempót a többiek nem tudták tartani, így szoros versenyben Zalán másodiknak, ezüstérmesként futott át a célvonalon.

Utolsó nap a mix-váltó Junior Európa Bajnokság futamát rendezték. A meleg maradt, a szél viszont megerősödött a versenyre. Zalán harmadik váltótagként indult a viadalon. Kovács Gyula nagyon szép versenyzéssel elöl hozta a váltót harmadmagával, a francia és luxemburgi versenyzővel együtt. Őt Dobi Lili követte aki az elsőktől lemaradt kerékpáron, így egyedül kellett tekernie, közben az olasz versenyző is megelőzte. A futás végén negyedik helyen, közvetlenül a spanyol versenyző előtt adta át a váltást Zalánnak. Az olasz versenyző túl messze volt, Zalán az úszáson nem tudta utolérni, kerékpáron a spanyol versenyzővel együtt tekert és a futáson is sokáig együtt haladtak. A futás végén aztán Zalán leszakította a spanyol versenyzőt. Ekkor a franciák vezettek, az olaszok voltak a másodikok és a luxemburgiak a harmadik helyen. A luxemburgi csapatnál az utolsó versenyző volt a gyengébb csapattag. Végül Nádas Romina harmadikként tudott indulni a franciák és olaszok mögött. A spanyol versenyző még jobban lemaradt, az olasz lány pedig esett a bringapályán és megszorult a lánca, így be sem tudta fejezni a versenyt. A magyar csapat így végül nagy hajrával ezüstérmes lett!

Hóbor Zalán tehát egyéniben és mix-váltóban junior Európa-bajnoki ezüsttel térhetett haza.