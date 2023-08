A bajnokit szombaton rendezték volna, ám a soproniak „megijedtek” a komoly létszámú szombathelyi szurkolótábortól – és biztonsági okok miatt elhalasztották a meccset... Azonban a "nehézségek" ellenére a vasi szurkolók hétközben is elkísérik kedvenceiket, komoly létszámban voltak ott Sopronban a Városi Sportcsarnok lelátóin. Parádés hangulatot, szinte hazai pályát teremtve. Igaz, a soproni ultrák is megjelentek, hozzátették a magukét ők is a szurkoláshoz. Nem biztos, hogy sok helyen rendeznek az országban NB III.-as meccset ennyi néző előtt, ilyen hangulatban...

A mérkőzés azonban nem úgy alakult, ahogyan azt a szombathelyi drukkerek remélték, ugyanis komoly vereségbe futott bele a HVSE.

Caola SC Sopron - Szombathelyi MÁV Haladás VSE 5-1 (2-1). Sopron, 1200 néző, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Holczbauer.

HVSE: Horváth B. - Varga M. (Tóth M., 46.), Szenczi B., Szabó M. (Tóth B., 70.), Varga Cs., Horváth M. (Kovács B., 46.), Buzás L., Balogh Á. (Árvay D., 70.), Németh M. (Vigh P., 81.), Pap M., Ferencz Z. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Kocsis Á. (13., 47.), Szabó T. (19.), Fendrik I. (67.), Sipőcz B. (87.), ill. Pap M. (45.).