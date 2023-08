Benke Szilárd 2019 nyarán igazolt a Falcóba – a nagy rivális Szolnokról érkezett Szombathelyre, korábban Kaposváron és Zalaegerszegen pattogtatott. Rögtön kulcsjátékossá nőtte ki magát sárga-fekete mezben: két bajnokságot, egy Magyar Kupát nyert a Falcóval, és a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét. A közönségkedvenc játékos egy idő után új kihívásra vágyott, váltott, kipróbálta magát légiósként, így a tavalyi szezont Franciaországban, a BCM Gravelines Dunkerque mezében töltötte. A hagyományosan alsóházi Dunkerque nem jutott be rájátszásba, 16 győzelemmel a 10. helyen zárt – a kupaszereplés egy meccsre korlátozódott, a nemzetközi porondon pedig nem volt érdekelt a klub. A 28 esztendős válogatott kosárlabdázó mind a 34 bajnokin szerepet kapott (tízszer kezdőként), 18,7 percet, 5,7 pontot, 2,2 lepattanót és 1,2 gólpasszt átlagolt, 35 százalékkal triplázott – ami azért nem egy rossz teljesítmény a bombaerős francia élvonalban. Benke egy évre szóló szerződést írt alá a Falcóhoz.

– Egy pillanatig nem bántam meg, hogy kipróbáltam a légióskodást, jól éreztem magam Franciaországban, jól éreztem magam a francia bajnokságban – árulta el Benke Szilárd. – Akárcsak a csapatnak, nekem is voltak jobb és rosszabb pillanataim, de végigjátszottam a szezont, végig számított rám a szakmai stáb. A bajnokságot nehezen kezdtük, novemberben edzőt is váltott a klubvezetést. Aztán nagyot meneteltünk, egészen az utolsó fordulóig harcban álltunk a rájátszásért – de végül nem volt szerencsénk. A liga egy erős, jól szervezett bajnokság, tele jó csapatokkal, jó játékosokkal – örülök, hogy kipróbálhattam magam Franciaországban.

– Nem tagadom, volt róla szó, hogy külföldön folytatom, még az is benne volt a pakliban, hogy hosszabbítok a Dunkerque csapatával – folytatta Benke Szilárd. – Kaptam több ajánlatot – amit átbeszéltünk a családdal. Egyik sem volt olyan, ami minden szempontból kielégítő lett volna. A Falco már a nyár elején felvette velem a kapcsolatot, ami akkor még egy kicsit korai volt. Aztán most, miután a válogatottal befejeztük a munkát, ismét tárgyalóasztalhoz ültem Gráczer György ügyvezetővel – és mindössze két nap alatt meg is egyeztünk a közös folytatásról. Egyik külföldi ajánlat sem jelentett akkor szakmai kihívást, mint a Falcóval szerepelni a Bajnokok Ligájában – igaz, erős csoportba kerültünk, de nem lehetetlen feladat a csoportból való továbbjutást. Továbbá a Falco a bajnokságban és a kupában is címvédő – nagyszerű lenne mindkét fronton címet védeni. Motiváltan várom az új szezont!

– A régi-új csapatársaimmal a nyár nagy részét végig dolgoztam a válogatottban, a többiek pedig nagy szeretettel üdvözöltek, minden gond nélkül illeszkedtem vissza a csapatba. Igaz, sokakkal tartottam a kapcsolatot akkor is, amikor Franciaországban játszottam, és természetesen a Falco eredményeit is figyelemmel követtem – folytatta Benke Szilárd. – Pár napja kezdtük el a munkát a Falcóval, igen jók az első benyomásaim a csapatról – nem vitás, hogy idén is ütőképes keretet rakott össze a szakmai stáb, a vezetőség. A szurkolókkal egyelőre még nem találkoztam, de sokaktól kaptam biztató üzenetet – ami természetesen jó esett. Izgalmas, és remélhetőleg igen eredményes szezon vár ránk!