Az országos Streetball Challenge állomása volt idén is Körmend, ahol 71 csapatot 11 pálya várt. A rendezvényen Bebes István polgármester köszöntötte a résztvevőket. A legnépesebb mezőny a +23-s férfi kategóriában gyűlt össze. Az integráció jegyében már hagyományosan vettek részt – önálló kategóriában – fogyatékos fiatalok a rendezvényen. A nyolc csapat a Speciális Olimpia kategóriában mérte össze kosárlabdatudását. A centerpályán a Budapesti Honvéd és Körmend öregfiúk csapatai mérkőztek meg, de az integráció jegyében az Egis Körmend csapatának tagjai is pályára léptek. Nagy küzdelem zajlott több kategóriában is a győzelemért, hiszen a bajnokok kvalifikálták magukat a szeptember 16-i budapesti Magyar Kosárlabdázás Napján tartandó országos döntőbe, amelyet a Hősök terén rendeznek. Az esemény végén a dobóversenyek döntőinek győztesei is bejutottak a fővárosi fináléba.

Eredmények:

Streetball 2023_Körmend - győztesek KATEGÓRIA Nem Csapatnév Csapatkapitány Játékos 1. Játékos 2. Játékos 3. Kenguru I. Hely Fiú Devils Jr Tóth Márton Horváth Kornél Mészáros Máté Milán Szalai Benjámin Kenguru II. Hely Fiú EL AZ ÚTBÓL!!!! Farkas Marcell Bartik Soma Dékány Krisztián Cserfalvi Kornél Kenguru III. Hely Fiú Bad Guys Varga Nándor Matolcsi Marcell Szabó Bálint Martin Kocsis Márton Fülöp Kenguru I. Hely Lány G-ZEnGoose Gömbös Zelda Gömbös Gréta Szoboszlai-Szász Gréta Cserép Emma 2011 után született Fiú Hógolyók Giczi Noel Horváth Máté Nagy Levente Cserfalvi Ármin 2011 után született Lány Scorpions U13 Barbara Sammer Uray Zoe Laura Posfai Sophie Pilz 2009-2010 között született Fiú West Morsics Máté George Banks Kóbor László Horváth Máté 2009-2010 között született Lány Scorpions U15 Anna Sammer Marianna Klug Julia McCarthy 2007-2008 között született Fiú L.K. Bulls Scheiber Martin Farkas Levente Sahin-Tóth Csanád Köbli Bendegúz 2007-2008 között született Lány VILIPAFA Kiss Virág Bartáky Panka Brigitta Sonkoly Fanni Rebeka Jagodics Lilla 2005-2006 között született Fiú P.E.K. Mogyorósy Zalán Bakóczai-Ihrig Balázs Magyar Gergő Farkas Levente 2005-2006 között született Lány GirlPower Molnár-Oravecz Ella Szakonyi-Nagy Virág Péterfi Anna Molnár-Oravecz Ada 2000-2004 között született Fiú Jebote Jebote OPEN Fiú Pipi LÁNG ZSOMBOR Oroszi Viktor Monek Máté Recetár Róbert OPEN Lány BALL-ANTINES Kósa-Lantos Zita Bényi-Virág Rita Bényi Luca Walker Judit 35+ Fiú Azt még nem beszéltük meg Kozma Roland Péter Dr. Hadnagy Ádám Vaspöri Ádám Horváth Norbert Vegyes Lukinyulak Márk Horváth Kovács Cintia Nagy Miron Kiss Armand





DOBÓVERSENY GYŐZTESEK Dobóverseny neve Győztes(ek) Neve 1 2 ball +15 Paksa Péter 2 2 ball +15 Kiss Bence 3 2 ball U15 Giczi Dominik 4 2 ball U15 Giczi Noel 5 3 pontos Kónya Márk 6 3 shots Tóth Márton és Tóth Tamás 7 Büntető +15 Paksa Péter 8 Büntető U15 Kiss Virág