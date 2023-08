A magyar csapat harminchárom fővel utazik az augusztus 7. és 10. között esedékes jeruzsálemi U20-as atlétikai Európa-bajnokságra. Az indulók közül többen kiemelkedő eredmény elérésében bízhatnak.

Nincs világesemény Dobó SE-s kalapácsvető nélkül és ez igaz lesz az izraeli kontinensviadalra is. Szombaton kelt útra Viszkeleti Villővel, Zimmermann Lilivel és Szabados Árminnal a szombathelyi küldöttség Németh László mesteredző irányításával. Villő már a Németh Pál Emlékversenyen az Eb-re hangolódott, hiszen a szombati viadalon azt beszélték meg edzőjével, Németh Zsolttal, hogy csak egyszer dob a juniorok között, ami, ha 61 méter fölötti, akkor nem dob többet, tehát az U20-as Eb-t, annak selejtezőjét és döntőjét igyekeztek modellezni. Meg is dobta a várt szintet, első nekifutásra 62,37-et ért el, de kidobásnál kicsit aláfordult a bokája, úgyhogy vasárnap már bicegve dobta a felnőttek között a 62,80-at.

– Picit még a bokámmal bajlódok, de ez már az Eb-n szerintem nem lesz zavaró tényező – nyilatkozott lapunknak Viszkeleti Villő a versenyt megelőzően. – Úgy érzem, jó formában vagyok, viszont azt nem lehet előre megsaccolni hol végezhetek, annyi biztos, hogy döntőbe akarok kerülni. A kidobásokkal küszködök kissé mostanság, mert nem tudom megállítani a mozgást a mozdulatsor végén, így aztán többször is a szektor szélére dobálok. Egyébként a teljesítményem nagyban függ attól is, hogy épp milyen napom van. Éppen ezért jó lenne, ha már a bemelegítéseknél érezhetném, hogy megvan a szektor közepe. A versenyhelyzet amúgy engem csak felspannol, éppen ezért is bízom benne, hogy már az Eb elején elkapom a fonalat.

Szabados Ármin meg akarja javítani egyéni legjobbját a 6 kg-s kalapáccsal

Fotó: © Szendi Péter

Szabados Ármin három nap alatt háromszor versenyzett, előbb az EYOF-on védte meg bajnoki címét, majd a Németh Pál Emlékversenyen is remek dobásokkal rukkolt elő.

– Nincs teher a vállamon, de a 8-ba be szeretnék kerülni és mindent ki akarok adni magamból – mondta Ármin. – Vetélytársaim nagyon erősek, a legjobbak 78 métert dobnak a 6 kg-s szerrel, nekem pedig jelenleg 73,17 az egyéni csúcsom – ezen mindenképpen szeretnék kint javítani.

– Villőnek reális éremesélye van, Lili pedig, ha tudja hozni a legutóbbi versenyeken mutatott 59 méter fölött dobását, ő is oda tud érni a 12-es döntőbe – latolgatta a szombathelyi atléták esélyeit Németh Zsolt mesteredző. – Ármin jelenleg olyannyira jó formában van, hogy akár a legjobb hatba is beverekedheti magát annak ellenére, hogy ő valójában még csak az U18-as korosztályhoz tartozik.

A lányok hétfőn selejteznek és kedden döntőznek, míg Ármin kedden selejtez és szerdán döntőzhet.