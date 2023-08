Az előttünk álló idényben a Haladás Sportkomplexum csarnoka ad otthont a hazai SZKKA-mérkőzéseknek – adta hírül a szombathelyi kézilabdaklub honlapja. Az elmúlt években a vasiak hazai meccseinek az Aréna Savaria adott otthont, de a szombathelyi önkormányzat egy 2019-es határozat ellenére – miszerint a hazai bajnoki meccseket térítésmentesen az Arénában rendezheti a klub – a megnövekedett energiaárakra hivatkozva plusz költségeket állított a csapat elé. Az egyesület ezeket a plusz kiadásokat nem tudta vállalni.

A felnőtt együttes edzései már 2019 óta a Haladás Sportkomplexumban zajlanak, mostantól pedig a hazai bajnoki mérkőzéseket is a sportkomplexum csarnokában rendezhetik, amelynek egyébként a bérleti díja piaci áron is töredéke az Aréna Savariában kiszabott feltételeknek. A sportkomplexummal és a HVSE-vel történt sikeres egyeztetések eredményeként az SZKKA hazai mérkőzéseit szombatonként 18 órától rendezik meg az előttünk álló NB I/B.-s idényben. A szurkolók korábban már néhány alkalommal fantasztikus atmoszférát teremtve igazi katlant varázsoltak a csarnokból, ahol több sikeres csatát is megvívtak Pődör Rebekáék.

Pődör Zoltán, az SZKKSA ügyvezető-elnöke elsőként a Falco KC Szombathelynek mondott köszönetet az elmúlt időszak sikeres együttműködéséért, hogy zökkentő mentesen tudtak együtt dolgozni az Aréna Savariában. A klubvezető háláját fejezte ki a HVSE szakosztályainak is, amelyek lehetőséget adtak a SZKKA-nak, hogy a sportkomplexumban harcolja ki a visszajutást az élvonalba.

Gál Sándor, a Haladás Sportkomplexum ügyvezetője úgy fogalmazott, számunkra is öröm, hogy újabb minőségi sportrendezvényt hozhatnak a Haladás Sportkomplexumba. A létesítmény a szombathelyiekért épült, az SZKKA meccsein a szombathelyi szurkolók pedig szombathelyi gyerekek sikeréért szoríthatnak. Mindkét fél nyert ezzel a megállapodással, ami nem mellékesen plusz bevételi forrást is biztosít a sportkomplexumnak.

A lányok lejátszották negyedik felkészülési mérkőzésüket is. Mint ismert, hazai pályán verték a szombathelyiek az osztrák bajnok Hypot 37-27-re, majd a cseh Hazena Kynzvartot is magabiztosan múlták felül 34-25-re, legutóbb pedig 33-30-ra Dunaszerdahelyen nyertek. Csütörtökön este az osztrák Hyponál vendégeskedtek, a találkozó lapzártánk után ért véget.

Kapcsolódó: