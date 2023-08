SV Wildcats-Haladás Viktória 5-4 (2-2). Krottendorf, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy - Kovács V., Szil, Kis, Nagy D., Németh A., Pintér, Sweatman, Csejtei, Varró, Vladulescu. Csereként pályára lépett: Kollár, Nagypál, Csizmadia, Szalay, Varga B., Vesztergom. Edző: Markó Edina.

A szombathelyieknél Balogh Henrietta, Kiss-Lantos Hanna, Urbán Viktória, Kránicz Viktória és Feketevízi Tímea hiányzott sérülés miatt. Több fiatal játékos pedig a felnőttmeccs előtt rendezett Wildcats-Haladás Viktória U19-es összecsapáson kapott lehetőséget.

Nagy iramban kezdtek a csapatok, a legutóbbi osztrák másodosztály 2. helyén végzett, nyáron megerősödött Wildcats szerzett vezetést (1-0). Aztán egy, a kapustól elcsent labdát lőtt Vladulescu a hálóba (2-2). Majd újfent a hazaiak jutottak előnyhöz (2-1), Aztán egy bal oldali beadást Sweatman kapásból, 14 méteről bombázott a léc alá (2-2). A két gólon kívül a vasiaknak több helyzetük is adódott az első félidőben.

Szünet után kiegyenlített játék folyt a pályán, aztán a hazaiak két gyors góllal 4-2-re elhúztak. A szombathelyiek nem adták fel, a 65. perctől rátettek egy lapáttal. A 75. percben Sweatman tizenegyesből szépített (4-3), majd öt perc múlva egy háromszögelés után Vladulescu 15 méterről a kapus felett a léc alá emelt (4-4). Izgalmas volt a mérkőzés, a vendégek mentek előre a győztes gólért, ám a 90. percben a játékvezető elengedett egy hatalmas lest, amiből a hazaiak megszerezték a győztes találatot (5-4). A vasiak gólszerzői: Vladulescu 2, Sweatman 2 (egyet 11-esből).

A kifejezetten jó iramú, gólzáporos mérkőzés remekül szolgálta a felkészülést. A Haladás Viktória legközelebb szombaton 12 órakor a First Vienna otthonában lép pályára.

Markó Edina: - A kemény edzések miatt nem voltunk frissek, de a felkészülés ezen fázisában még nem is kell annak lenni. A két csapat a nagy rohanásban a védekezésre kevesebb gondot fordított. Annak örülök, hogy idegenben négy gólt szereztünk – ezzel viszont meg kellett volna nyernünk a meccset. Az is pozitívum, hogy szép kontrákat vezettünk. Annak persze nem örülök, hogy ötöt kaptunk, a hátsó alakzatot és a középpályás védekezést stabilabbá kell tennünk. Fizikálisan is hasznos meccs volt, hiszen nagy volt az iram és a hibák inkább most jöjjenek ki, mint a bajnokikon.