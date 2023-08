Több ismert versenyző, sportoló (Fazekas Károly, Kovács Miklós, Palatinus Attila, Gadó András) mellett ott lesz a rendezvényen a Révész Racing négyszeres Európa-bajnok kamionversenyzője, Kiss Norbert. A címvédő szombathelyi pilóta idén is pazar formát fut: 16 futamból tizenegyet megnyert, így a szezon felénél magabiztos, 54 pontos előnnyel áll az összetett pontverseny élén. Kiss Norbert szombaton és vasárnap is tart bemutatót 13 órakor, vasárnap délben pedig egy gyorsulási versenyen vesz részt. „Kicsit megtornáztatjuk a kamiont, felbőgetjük a motort, gumit füstölünk. Mindig örömmel veszek részt a közönségtalálkozókon, most pedig különösen nagy lelkesedéssel készülök, hiszen vasi drukkerekkel találkozhatok. Minden kérdésre szívesen válaszolok, készülhetnek a közös képek, az aláírások!” – árulta el Kiss Norbert.