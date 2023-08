Hódmezővásárhely adott otthont az LV. Országos Gyermek Bajnokságnak, amelyen Budavári István vezetőedző irányításával Bozsodi Máté, Boros Gergő, Horváth Patrik, Molnár Végh Bálint és Pozsonyi Koppány képviselte a Szombathelyi Sportiskola úszó szakosztályát.

A szombathelyi versenyúszók független hírportáljának beszámolója szerint a négynapos tornát egyből egy arannyal nyitotta a SZoSI egyik legnagyobb jövőbeli reménysége, Bozsodi Máté, aki könnyednek látszó úszással a legjobb idővel (2:16.69) került a döntőbe a 200 méter pillangón, ahol esélyeshez méltóan rajt-cél győzelemmel (2:14.32) lett a legjobb a 13 éves fiúk Országos Bajnokságán. 50 méter gyorson nagy egyéni csúccsal (29.78) a 28. helyen végzett Boros Gergő, szintén egyéni csúcsot úszott Molnár-Végh Bálint (26.55) is, aki ezzel a 14 éves fiúk között 6. helyen kvalifikálta magát a döntőbe, ahol további öt századot tudott még faragni idején. 26.50-el szoros versenyben a 8. helyen érkezett a célba. Pozsonyi Koppány nem jutott be a döntőbe, 27.03-al a 14. helyen zárt.

Forrás: Budavári István

Bozsodi Máté 200 pille után 100 méter háton új klubrekorddal, a legjobb idővel harcolta ki a döntőbe kerülést (1:04.35). A fináléban gyakorlatilag már a rajt utáni kiúszással az élre ugrott, nem is engedett senkit közelebb magához, sőt, a különbség csak nőtt. Újabb bajnoki cím, újabb arany, újabb egyesületi csúcs 1:04.32-es idővel. Nem sokkal a 100 hát után rendezték a 200 vegyes döntőjét. Nem sok idő állt Máté rendelkezésére a teljes regenerációhoz, ennek ellenére ebben a számban is legjobbja körül úszott, 100-ig vezetett, majd hatalmasat harcolva bronzérmet szerzett. Horváth Patrik 200 méter mellen került fináléba, 2:45.43-as egyéni csúccsal az 5. helyen végzett. Bozsodi Máté folytatta menetelését, a 100 méter pillangó döntőjébe is bekerült, ráadásul a legjobb idővel. Az 1:00.97-es klubrekord már előrevetítette, hogy a döntőben valami nagyon nagy eredmény jöhet. Jött is. Rajt-cél győzelem, újabb bajnoki cím, új egyéni és klubrekord. Soha eddig 13, de még 14 éves fiú sem úszott percen belül 100 méter pillangót (59.82).

A habot a tortára a 4x100 méteres vegyesváltó szolgáltatta. Azt tudni lehetett előre, hogy egy kiugró, jó eredményhez ebben a mezőnyben igen-igen nagy egyéni szombathelyi teljesítményekre lesz szükség. Nos, a fiúk maximálisan odatették magukat. Bozsodi Máté háton 1:04.18-at repesztett (új és érvényes klubrekord, 13 éves fiú soha nem úszta gyorsabban a 100 hátat Szombathelyen), Horváth Patrik mellen 1:15.64-gyel produkált óriási úszást, Molnár-Végh Bálint pillangó 1:05.39-cel hatalmas új egyéni csúcsot ért el, Pozsonyi Koppány gyors 55.84-gyel tette fel az i-re a pontot, merthogy mindebből egy fantasztikus ezüstérem kerekedett ki.

Az utolsó napon Bozsodi Máté kivételével mindenki rajthoz állt 100 gyorson, és ha már rajthoz álltak, kivétel nélkül egyéni csúcsokat úsztak. Máté a 200 hátra tartalékolta az erejét, és könnyed mozgással 2:20.23-mal, a legjobb idővel kvalifikálta magát a döntőbe, ahol megint jött a rajt és a kiúszás, ami a modern úszásban nélkülözhetetlen és jelenleg a saját korcsoportjában nincs olyan, aki megközelíti ebben. Egy testhossz előnnyel jött fel a víz alól, és ahogy korábban, úgy ezúttal sem engedett senkit közelebb. Ideje 2:18.35 lett – új egyéni csúcs, új arany, új bajnoki cím. Pozsonyi Koppány a 100 méter gyors döntőjében megjavította a 14 éves fiúk által tartott klubrekordot, az új egyéni és egyesületi csúcs, az 56.40-es ideje az 5. helyet jelentette számára. A fiúk a 4x100 méteres gyorsváltóban is a dobogóért küzdöttek, végül 3:55.95-el a 4. helyen zártak.

– Messze-messze az elvárások felett teljesítettek a fiúk – értékelte tanítványainak a teljesítményét Budavári István, a SZoSI úszó szakosztályának vezetője. – Az utóbbi hetekben egymást követték a versenyek, a dél-koreai diákjátékok után igyekeztünk minél hatékonyabban rendbe szedni a ráncokat, összerakni, ami technikailag kicsit szétesett a hazai megmérettetésekre és ez gyakorlatilag egy hét alatt sikerült is. Pedig a távol-keleti időeltolódás komoly megterhelésnek tette ki a fiúkat kint és idehaza is. Azonban az eddig elvégzett munka és az az egy hét technikázás beérett és meghozta gyümölcsét. Pozsonyi Koppány nem sokkal a bajnokság előtt középfül-gyulladást kapott, ami szerencsére a verseny kezdetére elmúlt – nélküle nem végzett volna a vegyesváltó a második helyen.

A 100-as gyorsváltó is izgalmasra sikeredett, de ott már nem jött össze a nagy megújulás, de így is csak három tizeddel maradtunk le a dobogóról. Bozsodi Máté négy arany- és egy bronzérme egészen kiváló mérleg. Ha így folytatja, akkor talán olyan lesz, mint egykor Barta Marci, és ő is sorra nyeri a bajnokságokat. Kiemelendő, hogy a 100 pillangón elért ideje az eggyel idősebb korosztályban is bronzérmet ért volna – hatalmasakat javított. A másik meglepetésember Molnár-Végh Bálint volt, aki szinte a semmiből jutott be 50 méter gyorson a döntőbe, de szépen úszott pillangón vegyesváltóban, ahol 5 másodpercet javított egyéni idején. Mindenki kihozta magából azt a maximumot, amiért eddig dolgozott.