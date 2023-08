Most kaptuk a hírt a nemzetközi szövetségtől, hogy a tornát rendező 7 város közül Körmend az egyik, amelyik jogot kapott a selejtező lebonyolításához - olvasható az Egis Körmend hivatalos közösségi oldalán. Kedden Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője Münchenbe látogat, ahol a sorsolást lebonyolítják. Ennek eredményéről is mihamarabb beszámol az egyesület. A másik 6 csapattal (Keravnos, BC Pärnu Sadam, Kataja Basket, BC Rabotnicki, Kfum Jämtland, Manisa BB SC), amelyek szintén megnyerték a rendezés jogát, biztosan nem kerül egy selejtező csoportba a vasi piros-fekete alakulat. Szurkolói érdeklődésre reagálva a klub arról is tájékoztatott, hogy a selejtező minitornára nem, viszont amennyiben a csapat bejut az alapszakaszba, a csoportmeccsekre már érvényes lesz az új szezonra szóló bérlet.