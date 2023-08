A Csorna korán vezetést szerzett – a Haladás gyorsan egyenlített. Majd 1-1-es állásnál a vendég büntetőhöz jutott, ám Horváth Bendegúz védett! Ez fordulópontnak bizonyult, átvette az irányítást, majd fordított a szombathelyi gárda. A második félidőben sokat cserélt Szenczi mester, fiataloknak is lehetőséget adott. A HVSE stabil védekezésre rendezkedett be, próbált kontrázni. Akár nagyobb arányban is nyerhetett volna – de akadtak helyzetek a jól küzdő Csorna előtt is.

Szenczi Imre: – A srácok mentális teljesítményével maximálisan elégedett vagyok – nagyon akartuk ezt a győzelmet, ezt a továbbjutást! És szerettük volna feledtetni a szerdai soproni fiaskót.