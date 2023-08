Négy vármegyei I. osztályú csapata – a házigazda Barcs, a zalai Lenti, valamint a vasi Celldömölki VSE és Körmendi FC – vett részt a hagyományos Négy Város elnevezésű, a felkészülést remekül szolgáló labdarúgótornán Barcson. Az első mérkőzésen a Celldömölk 5-2-re verte a Lenti, a másik meccsen a Barcs 3-2-re legyőzte a Körmendet. Másnap a bronzmérkőzésen a Körmend 1-1-re végzett a Lentivel, tizenegyesekkel a Rába-partiak nyertek. A fináléban ugyan Enyingi góljával a celldömölkiek szereztek vezetést a barcsiak ellen, akik viszont 3-1-re fordítottak és megnyerték a találkozót.

A Négy Város torna végeredménye: 1. Barcs, 2. Celldömölk, 3. Körmend, 4. Lenti.

– A Lenti ellen nagyon jól játszottunk, tényleg rendben volt a teljesítményünk, tízes skálán nyolcast adnék a csapatnak – mondta Takács Gábor, a Celldömölk edzője. – Öt szép gólt szereztünk, sok helyzetet kidolgoztunk. Mivel egy ilyen torna az összeszokást, a csapatépítést is szolgálja – és ráadásul akkor volt a Fürdők Éjszakáka is – így a fiúk kicsit belenéztek az éjszakába. Ez persze a másnapi futballunkra alaposan rányomta a bélyegét, de mondom: ez ilyenkor még belefér. Lényeg, hogy a tornán valamennyi játékosom megfelelő meccsterhelést kapott és senki sem sérült meg. Örömteli, hogy a négy edző szavazata alapján a mindössze 16 éves futballistánk, Zsoldos Patrik lett a mezőny legjobbja. Patrikot még ősszel én állítottam be a csapatba, együttesünk egyik alapembere a belső középpályás, vagány, remek labdarúgó, aki szép jövő előtt állhat. Amúgyis sok a tehetséges fiatal a keretben, jó a fiatalok és a rutinosak aránya.

Ami a celliek keretét illeti, érkezett Szép Dániel, Büki Martin, Péter Márk, Tóth András (valamennyi Jánosháza) és Gaál Dominik (Répcelak). Távozott: Czöndör Benjámin (Király SE), Gorácz Máté (Boba), Tóth Dávid (Szeged), Bíró Tibor pedig abbahagyta a futballt.