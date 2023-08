Az V. Neméth Pál Memorial részleteiről a Szombathelyi Dobó SE, valamint a város vezetősége sajtótájékoztatón számolt be. Horváth Vilmos egyesületi elnök egy gyors atlétikai vb-értékelővel nyitott, majd rátért a jövő kedden esedékes sporteseménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra.

– Ez már az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, ahol pontokat lehet gyűjteni – tájékoztatott le Horváth Vilmos. – Tudvalevő, hogy adott kalapácsvetőnek vagy a méterben meghatározott szintet kell elérnie, vagy a világranglista első 32 helyezettje között kell lennie ahhoz, hogy kijusson a következő évi nyári játékokra. A világranglistás pontokat különböző kvalifikációs versenyeken lehet megszerezni, ilyen a Németh Pál Memorial is, ami pénzdíjas viadal. Utoljára 2019-ben rendeztünk Memorialt, amelyet Halász Bence nyert meg lengyel riválisa, Nowicki előtt. Érdekesség, hogy itt lesz két szlovák atléta is – Martina Hrasnova és Marcel Lomnicky –, akik az első, 2009-es tornán is részt vettek.

Fotó: Cseh Gábor

Halász Bence – akinek vb-bronzérmével az eddig gyűjtött 15 magyar vb-medálból 10 kötődik Németh Pál és a Dobó SE nevéhez, munkásságához – már korábban, a vb előtt megdobta a jövő évi római Eb-n és a párizsi olimpián való induláshoz szükséges szintet. A többiek sem állnak rosszul, hiszen a világranglistán elfoglalt helye alapján Varga Donát jelenleg a 18., Rába Dániel a 29., míg a hölgyek között Gyurátz Réka per pillanat a 19. Ha most lenne a zárás, mind a négyen ott lehetnének az olimpián, azonban a kvalifikációs időszak 2024. június 30-ig tart.

– Ezért is van szükség például a Németh Pál Memorialra, hiszen a kalapácsvetés egy specifikus versenyszám, amit nem lehet bevinni télen fedett pályára, tehát szeptembertől májusig nincs sok esélyük az atlétáknak a kvalifikációs pontgyűjtésre – hangsúlyozta Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Mivel kevés ilyen verseny van, felvetődött bennünk a gondolat, hogy rendeznünk kellene egy ilyet és ebben maximálisan partner volt a nemzetközi szövetség. Sportolóink utolsó energiákat mozgósítják ezen a tornán, amely reményeink szerint eléri célját. Hiszen, ha kedden olyan pontot tudnak szerezni kalapácsvetőink, amivel legalább megtartják mostani helyezésüket, akkor már csak egy viadalt kellene jövőre hasonló szinten teljesíteniük és valamennyien ott lehetnek az olimpián.

A Németh Pál Memorialt mások mellett a város is támogatja anyagilag. Nemény András polgármester gratulált Halász Bencének és edzőinek a vb-n elért eredményhez, ami dicsőséget hozott Szombathely számára és biztosította az egyesületet arról, hogy a város a jövőben is támogatja. Hasonlóképpen vélekedett Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke is.

A jövő keddi Németh Pál Memorialon a női kalapácsvetők 15.00-kor kezdenek, a férfiak pedig 16.15-kor állnak dobókörbe.