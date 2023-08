First Vienna-Haladás Viktória 2-0 (1-0, 0-0, 1-0). Bécs, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Kis, Kovács V., Nagypál, Németh A., Pintér. Sweatman, Szabó F., Szil, Urbán, Vladulescu.

Csereként pályára lépett: Kollár, Csáki, Csejtei, Feketevízi, Gravencz, Novák, Szalay, Varga B., Vesztergom. Edző: Markó Edina.

A csapatok 3x35 perct játszottak – a körülmények nem voltak éppen ideálisak, műfüvön, végig szakadő esőben rendezték a találkozót. A legutóbbi osztrák első osztályt az 5. helyen záró hazaiak kezdtek jobban és egy egyéni hiba után már a 3. percben vezetést szereztek (1-0). A folytatásban egyenrangú ellenfél volt a szombathelyi együttes, a vasiak szépen felépítették támadásaikat. Ana-Maria Vladulescu révén könnyen egyenlíthettek volna, a román válogatott támadó egy szép támadás után egyedül tört kapura, de félmagas lövését védte a hazaiak kapusa, Piplits. Aztán a jamaikai válogatott, Marlo Sweatman próbálkozott 18 méterről, lövése centikkel ugyan, de elsuhant a jobb kapufa mellett. Markó Edina félóra elteltével kettőt cserélt.

A második 35 percben is egyenrangú csapatok csatája folyt, a hazaiak nem tudtak igazán komoly lehetőséget kidolgozni, míg a vasiak előtt kisebb helyzetek adódtak. Az 50. percben újabb szombathelyi futballisták kaptak lehetőséget, majd az utolsó 35 percben már több fiatal is pályára lépett. Kollár Pannának volt egy nagy védése, majd a 75. percben egy újabb egyéni hibát használtak ki a bécsiek, akik így beállították a 2-0-ás végeredményt.

Két csapat egyenrangú csatáját két – az osztrákok szempontjából – szerencsés gól döntött el.

Markó Edina: – Elsődleges szempont volt, hogy valamennyi futballistám megfelelő játékperchez jusson – ez megvalósult. A meccs elején gyorsan gólt kaptunk, de aztán egyenrangú ellenfelek voltunk. Főleg a második harmadban tetszett a csapat játéka, a harmadikban pedig stabilan védekeztünk. A lányok lábában még benne volt a szerdai edzőmeccs, ezért nem is lehetettek frissek, de elégedett vagyok, csapatként is jól futballoztak és több jó egyéni teljesítmény is akadt egy jó ellenfél ellen.

A Haladás Viktória szerdán 19.30-kor az Illés Akadémián az osztrák Südburgendandot fogadja.