Játékosként az MTE színeiben bajnok és kupagyőztes volt. Aztán sok más szakemberhez hasonlóan az ő neve is egybeforrt a körmendi kosárlabdával. Helyi edzőtársai mintájára ő is bejárta a ranglétrát, a vasi piros-feketéknél több alkalommal is másodedzőként, valamint vezetőedzőként is segítette a csapat mukáját, ha a helyzet éppen úgy kívánta. Amolyan mindenes volt mindig is a Rába-parton, ott segített, ahol tudott, ahol épp szükség volt rá. Az idén 50 éves Hencsey Tamás - sokaknak csak Hene - öt esztendővel ezelőtt hagyta el szeretett szülővárosát és klubját, utolsó nagy sikerét másodedzőként Teo Csizmics oldalán 2016-ban ünnepelte a Körmenddel, amikor megnyerte a Magyar Kupát - immáron hetedszer.

Új kihívásokat keresve az akkori NB I/B. piros csoportjában szereplő MAFC-hoz igazolt, ahol a felnőtt csapat szakmai irányításáért felelt. Első évében a bajnokság harmadik helyét szerezte meg együttesével. Második esztendejében első helyen állt a MAFC, amikor balszerencséjére beütött a COVID, ami alaposan átírta a fővárosi klubnál a forgatókönyvet és a lehetőségeket, Hencsey Tamás pedig áttette székhelyét a MAFC kosárlabda akadémiájára, ahol ezidáig tevékenykedett.



- Őszintén szólva hiányzott a felnőtt kosárlabda, a mérkőzések miliője, ezért úgy döntöttem, hogy megragadva a lehetőséget hazajövök - avatott be döntésének hátterébe Hencsey Tamás, akinek nem a kispadon lesz komoly feladata, hanem a háttérben, ugyanis ő lett a klub új marketing menedzsere. - Az az igazság, ha a mai sportot nézzük, lassacskán bizony el kell kezdenie mindenkinek azon gondolkodni, hogy az élsportot előbb, vagy utóbb piaci alapokra kell helyezni. Ugyanis a cégek jobbára a TAO-rendszer adta lehetőségre támaszkodnak, mint szponzorációs módozatra. A klasszikus nyugati minta, miszerint a vállalkozások valós alapon szponzorálják a sportot, nálunk jelenleg kevésbé mutatkozik meg.

Mi most azon vagyunk az Egis Körmendnél, hogy ezt minél előbb elkdezdjük. Jelen pillanatban az a feladatom, hogy egy ilyesfajta rendszert alakítsak ki. Ez nem egyszerű, hiszen a jelen gazdasági körülmények nem könnyítik meg ezt a munkát. Vissza kell nyúlni a régmúltba, amikor a körmendi kosárlabda egyik legnagyobb erejét az itteni összefogás jelentette, mert sosem dúskáltunk az anyagiakban, de valahogy mindig átlendült a klub, a csapat a nehézségeken és sikereket tudott felmutatni, ahogy tette ezt az elmúlt években is. Vállalt kötelezettségem alapján újabb szponzorációs csatornákat kell megnyitnom, igyekszem lépésről lépésre haladni, ami most egy rendkívül szép és nemes feladatnak ígérkezik.