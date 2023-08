Sárvár FC–Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE 2–2 (1–1).

Sárvár, 150 néző, v.: Koronczai Cintia

Sárvár: Viganó – Rómer (Fülöp), Csonka, Tokaji, Tóth M., Fider, Vajda, Szemes, Könczöl, Sinka (Varga Á.), Horváth J. (Ódor). Edző: Nagy Dániel

Szarvaskend: Biró – Velekei L. (Kis-Nemes), Velekei B., Tóth G., Csillag, Németh T., Tuboly (Törő), Földes, Tompa, Kopfer, Wolf. Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Szemes, Csonka, ill. Velekei L., Tóth G.

Korán, már a 4.percben előnyhöz jutott a sárvári alakulat, de aztán rákapcsolt a Szarvaskend: a vendégcsapat az első játékrészben az egyenlítésig jutott, a második félidő derekára pedig meg is fordította a mérkőzés állását. A 93. percben mentette egálra a találkozót a házigazda, így végül osztozkodni kellett a pontokon.

Szombathelyi Haladás Kft.–Körmendi FC 5–0 (2–0).

Szombathely, 200 néző, v.: Bagoly Gábor

Haladás: Kostyák – Horváth A. (Stefanich), Bolla, Pruska (Lehel), Mozsár, Frák (Kovács B.), Stifter, Katona, Zsédely, Takács-Földes, Baján (Bonchis). Edző: Horváth András

Körmend: Sály D. – Holecz, Lakosi, Vilics, Buti, Molnár L., Sály P., Karvalics (Sály G.), Nagy Zs. (Takács), Zsoldos (Károlyi), Sipos (Soós). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Katona (2), Mozsár, Takács-Földes, Pruska.

Egy kulturáltan futballozó körmendi csapatot győzött le a fordulóban a szombathelyi együttes. Az első játékrészben még sok volt a pontatlanság a hazaiak játékában, de így is végig kézben tartották a mérkőzést, amelyet végül magabiztosan - öt gólt szerezve - meg is nyertek.

CVSE-Vulkánfürdő–Kiswire-Szentgotthárdi VSE 2–0 (0–0).

Celldömölk, 200 néző, v.: Szabó Botond

CVSE: Tóth A. – Marsai (Berecz), Enyingi, Göntér, SZUH, GAÁL, Péter (Gábor), ZSOLDOS (Takács), KESZEI, Horváth E., Büki (NÉMETH J.). Edző: Takács Gábor

Szentgotthárd: Kapui – Sipos B., László (Bauer), Mesics - Leiner, Nagy O., Laczó, Bedi, Sulics, Sipos G. (Korpics), Takács, Gyécsek. Edző: Heiter László

Gólszerzők: Zsoldos, Németh J.

A szervezetten, bátran futballozó Szentgotthárd eleinte meglepte a CVSE együttesét, de a második félidőben ellenfele fölé kerekedett a házigazda és magabiztosan szerezte meg a három pontot a fordulóban.

Söpte SE–Vasvár VSE 2–1 (0–0).

Söpte, 120 néző, v.: Kondor Tamás

Söpte: Gadavics – Baranyai, Biró (Plajszer), Kovács E., Marton (Joó), Koronczai, Vámos, Varga A. (Rácz), Koszokovits (Imre), Tamás (Kondákor), Vargyas. Edző: Ávár Zsolt

Vasvár: Kántor – Sipos, Frigy (Pálla), Vincze, Czövek, Dávid, Péter, Horváth A., Kónya, Márton, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Vámos, Joó, ill. Kónya.

Rekkenő hőségben csaptak össze egymással a felek egy küzdelmes, de nem túl magas színvonalú mérkőzésen. A döntetlen színezetű meccset végül a Söpte nyerte a szervezetten futballozó Vasvárral szemben. A ráadásban - a 91. percben - Vámos szerezte a három pontot érő találatot a házigazdának.

Csákánydoroszlói KSE–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 2–1 (1–1).

Csákánydoroszló, 150 néző, v.: Szabó III. Zoltán

Csákánydoroszló: Tóth B. – Sáfár (Takács Á.), TÖRÖK, Düh (Draskovics), Pandur, Dudás (Márton), DEDICS, Sárközi, Albert, Takács Sz. (Beke), Németh M. (Biczó). Edző: Danyi Péter

Táplán: Gyécsek – De Paula (Gombos), Rosner, Dvorschák, Huszár, Gyurcsányi, Polgár, Markó, Déri (Kiss B.), Fazekas, Szakály. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Török, Németh M., ill. Déri.

Jól felkészült ellenfeléből a csákánydoroszlói alakulat, amely a 20. percben előnyhöz is jutott. Hamar jött az egyenlítő gól a vendégektől, de a házigazda egy küzdelmes második félidő után otthon tudta tartani a három pontot. A vendéglátók NB I-es tapasztalattal is rendelkező játékosokat felvonultató, és nem utolsósorban rendkívül sportszerű Táplánt győztek le, ami még értékesebbé teszi a győzelmet. A Csákánydoroszló negyedszázad után tért vissza a megyei első osztályba, és első hazai mérkőzése után mindjárt győzelmet is ünnepelhetett.