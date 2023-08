A Haladás Viktória átalakult, megfiatalított kerettel vág neki a bajnokságnak. A védelemből négy alapember – a kapus Schildkraut Fruzsina, a védő, Horti Bogi Gődér Brigitta és Camila Baccaro – távozott, a helyükre lépők most bizonyíthatnak. A tavalyi bronzérmes MTK Budapest kerete is változott, leigazolták például a korábbi szombathelyi támadót, Siklér Kingát. De nyár óta a kék-fehéreket erősíti az egyesült államokbeli Lily Dubuc, aki tavasszal Újpesten szerepelt. Aztán a szerb utánpótlás-válogatott védő, Pataki Georgina. A Makrai László vezette vendégek csatársorában ott találjuk a válogatott támadó Zágor Bernadettet is.

– Követtük a játékosmozgást ellenfelünknél, tisztában vagyunk keretük erősségével – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória edzője. – Legutóbb, tavasszal szoros mérkőzés vívtunk, tudjuk, hogy ahhoz a meccshez képest miben kell javulnunk. Fontos, hogy jól kezdjük a bajnokságot – különösen igaz ez a hazai pályára. Pontot, pontokat várok. Szeretnénk megmutatni, hogy egy fiatal csapat is lehet sikeres. A rehabilitációját töltő Balogh Henrietta és Kiss-Lantos Hanna mellett a kisebb sérüléssel bajlódó Kránicz Viktóriára, Németh Mirtillre és Varga Barbarára sem számíthatok.

A mérkőzést a Kenderesi úti sporttelepen rendezik, a füves pálya mellett 2x50 fős lelátó található. A vasi csapat meccseire ingyenes a belépés.

Az 1. forduló további programja. Szombat, 11.00: Szekszárd–Puskás Akadémia, FTC–DVTK, Fehérvár–Budaörs. 17.00: Soroksár–ETO, Szeged–Astra.