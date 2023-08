Immáron nem csak Szuperligás, hanem NB I.-es tekeegyüttese is van Szentgotthárdnak. A Cserpnyák Árpád játékos-edző vezette szentgotthárdiak ugyanis a Mosonszentmiklós mögött a második helyen végeztek az NB II. Nyugati-csoportjában és mivel a Halogy visszalépett az NB I.-es bajnokságtól, a gotthárdiak osztályozó nélkül feljutottak az NB I.-be. A gotthárdiak 20 bajnokijukból 12-őt megnyertek, két döntetlent játszottak, hatszor kikaptak, összesen 26 pontot gyűjtöttek.

– Még 2019-ben alakult meg a Szentgotthárd II. együttese, akkor, amikor az akkor NB I.-es Kondorfával fuzionáltunk – mondta Cserpnyák Árpád. – Célunk világos volt: minél előbb feljutni az NB I.-be, azért is, hogy a kondorfai tekézők ismét ebben az osztályban szerepelhessenek és azért, hogy a többiek pedig megmérethessék magukat. A csapatot volt kondorfai játékosok mellett azok a szentgotthárdi tekézők alkották – és alkotják most is – akik nem fértek be a Szuperligába szereplő együttesbe. Erre az évre állt össze igazán a gárda, nagy küzdelemben sikerült kivívnunk a második helyet és így a feljutást. Az első hely is összejöhetett volna, hiszen a Mosonszentmiklós csupán négy ponttal előzött meg bennünk. Egy-két botlás persze itthon és idegenben is előfordult, de összességében kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk. A riválisok, a Tatabánya és a Lauf-B TK ellen szerencsére elég jól szerepeltünk, ez is fontos volt.

Egyénileg senkit sem tudnék kiemelni a csapatból, de mindig akadt valaki, aki a meccseken megtolta a csapat szekerét. Ami a játékosállományt illeti, senki sem távozott, viszont Halogyról érkezett Németh László, vele mindenképpen erősödtünk. Azért is jó, hogy feljutottunk, mert az eddigi kétsávos pályák helyett most már négysávos, színvonalas pályákon meccselhetünk. Utazás szempontjából viszont nem lesz lényegi változás, hasonló távokra kell mennünk, mint korábban. Két hete kezdtük a felkészülést, részt vettünk a pápai tornán, de elutazunk Andráshidára a Göcsej Kupára, Szombathelyre a Savaria Kupára és augusztus 12-én játszunk egy edzőmeccset itthon a Herenddel. A bajnokságban két Szuperligás gotthárdi tekéző visszajátszhat az NB I.-es csapatunkba, célunk a tisztes helytállás és a bentmaradás. Sokunk számára nem ismeretlenek az NB I.-es pályák, úgyhogy nem idegen terepen kell dobnunk – bizakodóak vagyunk.

Az NB II.-es bajnoki címet nyert csapat tagjai: Györke Tamás, Cserpnyák Árpád, László Tibor, Kulcsár Antal, Iván Sándor, Cseh Máté, Karba Lajos, Paár Ferenc, Bauer Péter, Bödő Zoltán, Kropf Bence, Reibling Olivér. A Szuperligás csapatból pedig Cserpnyák Martin, Oswald Dániel, Karba Noel, Tróbert József játszott a 2022/23-as bajnoki szezonban a Szentgotthárd II.-ben.