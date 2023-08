Az már a finálé előtt biztos volt, hogy új bajnokot avatnak, mivel mindkét együttes – a feltörekvő spanyol és az Európa-bajnok angol is – először játszhatott a vb-címért. A mérkőzést Olga Carmona Garcia 29. percben szerzett gólja döntötte el. A spanyolok a második félidőben büntetőt hibáztak. Az angol válogatott évek óta a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik, az előző két világbajnokságon harmadik és negyedik helyen végzett. Most előrébb lépett, de a vb-diadal nem jött össze.

Spanyolország pedig az Egyesült Államok, Norvégia, Németország és Japán után az ötödik ország, amely világbajnokságot nyert női futballban, illetve Németország mellett az egyetlen, amely a férfiaknál és a nőknél is rendelkezik vb-címmel. A spanyolok eddig nem voltak érmesek egyetlen felnőtt világversenyen sem, ráadásul az sem az ő sikerüket vetítette előre, hogy 2022-ben zendülés tört ki a nemzeti együttesben, 15 játékos mondta le a válogatottságot mentális egészségének megóvására hivatkozva. Akkor a futballisták professzionálisabb környezet kialakítására szólították fel a szövetséget. Ugyanakkor az ország utánpótláscsapatai évek óta sorra nyerik a világ- és Európa-bajnokságokat, illetve hárman – a középpályás Aitana Bonmati, a támadó Mariona Caldentey és a védő Ona Batlle – kibékültek a szövetséggel és visszatértek a válogatottba.

A bronzmérkőzésen: Svédország-Ausztrália 2-0 (1-0).