Mindkét vasi Szuperligás csapat keretében voltak változások, a legnagyobbat a válogatott répcelaki játékos, Horváth Zoltán Zalaegerszegre szerződése szólt, ugyanakkor a szintén válogatott klasszist, Móricz Zoltán sikerült megtartaniuk az előző bajnokságot a harmadik helyen záró Répcelaknak. Szentgotthárdról az osztrák bajnokcsapathoz, a Neunkirchenhez igazolt a korosztályos válogatott Cserpnyák Martin.

– Július közepén kezdtük a felkészülést, meglehetősen nagy terhelést kaptak a játékosok – mondta Kiss Zsolt, a Répcelaki SE edzője. – Az utolsó két hétben a heti két edzés mellett két tornán is szerepeltünk. A fiúk formája ingadozó volt, még nem állt be úgy, ahogy szeretném, de vannak biztató jelek. Három játékost igazoltunk, Somodi Károly, valamint klubtársa, a válogatott Danóczy Richárd a Győr SZOL TC-től érkezett, míg az NB I.-es MVM Gáztól Bólya Tamás jött. Ugyanakkor Horváth Zoltán a Zalaegerszegi TK-hoz igazolt – az ő távozása persze nagy érvágás, személy szerint is nagyon sajnálom, hogy elment. Viszont úgy érzem, az újonnan érkezett játékosok képesek lesznek pótolni őt. Sőt, velük a tavalyinál komolyabb terveink is lehetnek. Tehát ami a célokat illeti, a dobogóra a Zalaegerszeg, a Szeged, a tovább erősödött Kaposvár, valamint mi pályázunk. Jó lenne a tavalyi harmadik helyről egyet előrelépni. A Magyar Kupában pedig szeretnénk a négy közé jutni és ha a bajnokságban valamilyen oknál fogva mégsem sikerülne kiharcolnunk a nemzetközi kupaszereplést, akkor a kupában kell ezt megtennünk. De elősorban természetesen a bajnokságra fókuszálunk – ott szeretnénk minél jobban szerepelni. És persze a október 1-jei NBC Kupában, melyet a horvátországi Slavonski Brodban rendeznek. Ami pedig a szombaton 13 órakor kezdődő győri bajnokit illeti, győzni akarunk, fontos a jó rajt.

A Szentgotthárdi VSE a 2022/23-a bajnokságot a 6. helyen zárta, a vasiaktól távozott meghatározó játékosuk, Cserpnyák Martin.

– Sűrű felkészülésen vagyunk túl, július közepén kezdtük el a munkát, heti két tréninggel, edzőmeccsekkel és tornákkal készültünk – tudtuk meg a Szentgotthárd edzőjétől, Tróbert Józseftől. – A főpróbán az osztrák bajnok Neunkirchen elleni idegenbeli edzőmeccsünk kifejezetten jól sikerült, Takács Tamás nélkül is 3670 fát ütöttünk. Cserpnyák Martin éppen Neunkirchenbe szerződött, természetesen az ő távozása nagy érvágás, de igazoltunk játékosokat. Oswald Dániel az elmúlt évben kölcsönben szerepelt nálunk Zalaegerszegről, mostantól már a mi játékosunk. Szintén a ZTK-ból igazoltuk az U23-as válogatott Borsos Bencét, valamint Járfás Lászlót. Velük mindenképpen erősödtünk és abban is bízom, hogy lesz olyan játékosom, aki Martin helyére lép.

- A Szuperligában a legfiatalabb a csapatunk, a nyolc fős keretből négyen is szerepelhetnek az ifjúsági együttesünkben. Csapatként erősek vagyunk, ha mindenki hozza, amit tud, akkor optimisták lehetünk. A térdműtéten átesett Roman Walcher továbbra sem bevethető, legjobb esetben március környékén számíthatunk rá, de könnyen lehet, hogy a teljes bajnokságot kihagyja. Céljaink? Szeretnénk a tavalyi 6. helynél előbbre végezni, a Magyar Kupában a négyes döntő a cél. A bajnokságban a Zalegerszeg és a Szeged ellen reálisan nézve nincs sok esélyünk, de őket is szeretnénk megszorongatni. A többi csapattól viszont szerintem nem kell félnünk. A rajton szombaton 14 órakor éppen a válogatottakkal felálló Zalaegerszeget fogadjuk, teher és mindeféle nyomás nélkül léphetünk pályára. Biztos vagyok abban, hogy az exegerszegi játékosaink dupla motivációval lépnek majd parkettre – bízom a szoros meccsben.