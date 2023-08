Budaörsi SC-Haladás Viktória 0-2 (0-0). Budaörs, 250 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sipos.

Budaörs: Szőcs – Sárosi, Kardosi (Sólyomvári, 80.), Terdik (Balázs-Hegedűs, 46.), Fábián (Berencsi, 64.) – Oláh, Tóth E., Koch (Kirschner, 75.), Dencz – Kajdy, Buzás. Edző: Horváth Ferenc.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Németh M. (Nagy D., 46.), Pintér, Kovács V., Nagypál (Csejtei, 61.) – Németh A. (Csáki, 70.), Kis, Sweatman, Urbán – Szil (Csizmadia, 70.), Vladulescu (Varró, 81.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Sweatman (58., 11-esből), Csizmadia (73.).

A szombathelyiek kezdték jobban a mérkőzést, a hazaiak visszazártak. A vasiak átlövésekkel, ívelésekkl próbálkoztak, de ebben a játékrészben – talán a nagy meleg miatt is – kissé tompán futballoztak. Szünet után egy élesebb Haladás Viktória futott ki a pályára, a csereként beállt Nagy Dorottya, majd később Csejtei Emília is sokat lenditett a vasiak játékán. Az 58. percben az egyik budaörsi játékos kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, a büntetőt Sweatman magabiztosan a bal felső sarokba lőtte (0-1). Ezt követően is mezőnyfölényben játszottak a vasiak, a 73. percben szép háromszögelés után Csizmadiához került a labda, aki 22 méterről nagy gólt lőtt a jobb sarokba (0-2). A hátralévő időben a Haladás Viktória labdatartással, taktikusan őrizte előnyét – a hazaiak nem tudtak helyzetbe kerülni. A Haladás Viktória az első félidőben még álmosan futballozott, szünet után viszont már magabiztosan játszva megérdemelten nyert.

Markó Edina: - Számítottunk rá, hogy nehéz mérkőzés lesz, viszont a Budaörs meglepett minket azzal, hogy nagyon visszazárt és mélyen védekezett, kevés területet hagyott nekünk. Noha az első félidőben is akadtak lehetőségeink - sok szögletünk, szabadrúgásunk volt - nem találtuk az ellenszert. A második félidőben kicsit szerkezetben és pozíciókban is változtattam és a cserék is jól szálltak be. Ma egy volt a fontos, hogy három pontot szerezzünk. Örülök, hogy stabilak voltunk, ellenfelünknek nem igazán akadt helyzete.