Boba–Répcelak 3-0 (0-0). Boba, vezette: Papp.

Boba: Fábián – Kecskés (Borsodi), Horváth B., Prépost, Kovács M., Fodor, Bugyi, Szabó J., Gorácz, László (Dákai), Nagy R. (Balogh Ma.).

Répcelak: Németh M. – Kiss Z., Csontár, Németh G. (Gallen), Szabó B. (Horváth ? Z.), Németh B., Pinezits, Krétai, Kovács G. (Malomsoki), Baán, Kiss Z. :

Gólszerzők: Gorácz (2), Bugyi.

Sé Honvéd–Bozsok 1-1 (1-0). Sé, 250 néző, vezette: Ódor.

Sé Honvéd: Földi – Kovács K., Werderits, Halmos, Nemes, Fichtacher, Pados (Kiss Mi.), Lendvai, Kiss Má., Kiss Márton Balázs (Tóth F.), Uri.

Bozsok: Farkas G. – Molnár D., Bigner, Kratochwill, Csizmazia (Horváth P.), Varga B., Kovács P., Szalai (Dévényi), Kaposi (Pál), Fáth, Kiss M.

Gólszerzők: Kiss Má., ill. Csizmazia.

Kiállítva: Lendvai (Sé Honvéd ).

Sében a hétvégén került megrendezésre a Gyerkőc Fesztivál és Falunap, így nagyon sokan voltak kíváncsiak az összecsapásra. Nagy lendülettel kezdtek a hazaiak és rögtön a mérkőzés elején egy szép góllal megszerezték a vezetést. A lendület továbbra is megmaradt, olyannyira, hogy az asszisztens hölgy nem is mindig tudta lekövetni az eseményeket, többször tévesen állította meg a gólhelyzetben kilépő hazai támadókat. Forrtak is az indulatok. A vendégek is veszélyeztettek és a séi kapus bravúrján múlt, hogy hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben élesedett a küzdelem. A séiek játékban elmaradtak a várttól, de nagyon akartak. Többször forgott veszélyben mindkét kapu, de a helyzetek kimaradtak. Aztán húsz perccel a mérkőzés vége előtt a vendégek egy a hazaiak által alaposan „benézett” góllal egyenlítettek. Összességében jó iramú találkozón a döntetlen reális, de a vendéglátó már az első félidőben eldönthette volna meccset, melyen az amúgy jó képességű játékvezetői hármas ezúttal nem állt a helyzet magaslatán.

Kemenesalja–Pecöl 2-3 (1-1). Vönöck, vezette: Mórocz.

Kemenesalja: Kovács K. – Németh M. (Binder), Szakál, Lőrincz (Horváth B.), Czöndör, Péter, Kóbor, Balázsi, Erdélyi, Varga R., Ölbei (Vajda).

Pecöl: Kollarics – Kiss B., Horváth N. (Horváth B.), Gyürü, Oszkó, Farkas A., Maczek (Németh Á.), Hóbor, Boncz, Kasza, Németh Z.

Gólszerzők: Péter, Lőrincz, ill. Horváth N. (2), Németh Z.

Alsóújlak–Uraiújfalu 2-2 (0-0). Alsóújlak, vezette: Elek.

Alsóújlak: Gábor – Gampel, Kaposi, Hantó (Frigy), Varga K. (Pados), Toldi (Hancz), Varga Á., Káldi (Varga N.), Tóth Á., Pintér (Vasas), Varga R.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó Má., Gáspár (Simon), Gallen, Szabó B., Burka, Kollárits, Dornai, Pungor, Binder (Pethő), Keszei (Szabó T.).

Gólszerzők: Káldi, Varga R., ill. Burka, Pungor.

Gencsapáti–Szeleste-Pósfa 2-4 (0-2). Gencsapáti, vetette: Busi.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács G., Sulyok, Varga R. (Jónás), Soldatenko, Fülöp (Szakács), Bokor, Tóth B. (Janek), Hittaller, Lőrincz, Skrapits (Dancs).

Szeleste-Pósfa: Szentgyörgyvári – Szele, Fülöp, Pethő (Szabó B.), Molnár G., Baranyai (Kovács M.), Pataki, Kovács R., Kiss Á., Horváth L., Földi.

Gólszerzők: Soldatenko, Pataki (öngól), ill. Pethő, Kiss Á., Kovács R., Baranyai.

Kiállítva: Kovács G. (Gencsapáti).

Gérce-Vásárosmiske–Schott Lukácsháza 6-1 (3-1). Gérce, 90 néző, vezette: Szendrődi.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi Z. – Pencz, Lakatos, Németh B., Mórocz (Lerik), Major, Nunkovics (Komáromi A.), Kovács T. (Kiss L.), Csonka, Kövesdi, Németh Z.

Schott Lukácsháza: Bán – Ágoston, Bolfán (Szentkúti), Döbör, Francia (Mester), Horváth M. (Németh Cs.), Krancz, Csuka (Gyüre), Baumgartner, László (Horváth Sz.), Bősze.

Gólszerzők: Németh B. (2), Mórocz (2), Kiss L., Major, ill. László.

Jó iramú, színvonalas mérkőzésen a hazai csapat maximálisan kihasználta a helyzeteit és megérdemelt a győzelme a sportszerű lukácsháziak ellen. A hazai csapat minden játékosa jó teljesítményt nyújtott.

Dél

Telekes Medosz SE–Rábatótfalui SE 2-1 (1-0). Telekes, vezette: Vass I.

Telekes: Blaskovics – Osbáth (Vörös), Németh M., Orsós, Görcsi P., Czövek, Osvald, Vincze, Valkóczi, Nyári, Görcsi D.

Rábatótfalu: Szukics – Lovenyák, Papp V., Náricza, Szakács, Anderkó, Domján (Bartakovics), Kovács Á., Falb (Bouti), Herczeg, Akl (Horváth M.).

Gólszerzők: Németh M., Czövek, ill. Náricza.

A meccs előtt négy hiányzója mellett újabb sérülések nehezítették a hazaiak dolgát. Az első félidőben főleg mezőnyben folyt a játék, a tótfalui helyzeteket biztos kézzel fogta a Telekes portása. A félidő végére előnybe került a házigazda. Szünet után kettőre növelte fórját a Telekes, majd ahogy fogyott az erő, mindkét csapat az ívelgetős játékot erőltette. A meccs utolsó harmadában szépített a Tótfalu, de végül megérdemeltentartotta otthon a 3 pontot a házigazda.

Bajánsenye SE–Ags Jáki SZSE 3-0 (1-0). Bajánsenye, vezette: Szabó III. Z.

Bajánsenye: Kalamár – Kircsi (Bagó), Horváth B., Hodács, Horváth M. (Koltai), Kosár, Fábián (Horváth A.), Kósa (Koczor), Horváth Z., Propszt, Vitéz.

Ják: Botz – Hajós, Bukits, Máté, Svób, Neubauer, Vizserálek, Bőle (Tóth E.), Tót, Fábián, Kalmár.

Gólszerzők: Kosár, Koczor, Kósa.

A bajnokság nyitómérkőzésén jól előkészített pályán a két támadó szellemben játszó csapat jó színvonalú, hajtós mérkőzését láthatták a nézők. Az újonc vendégek a mezőnyben jól adogattak, de említésre méltó gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. A hazai csapat jó és gólratörő játékkal biztosan nyerte meg a mérkőzést.

Rum KSC–Tutitextil-Körmend VSE 5-1 (2-0). Rum, vezette: Koronczai C.

Rum: Lepár – Székely, Horváth T., Fülöp, Varga M. (Tárkányi), Vadász, Koronczai, Rosta, Kovács Z. (Pupp), Kalmár, Horváth Á.

Körmend: Nagy M. – Tompa, Horváth Á., Molnár I. (Papp P.), Kiss B., Szatmáry (Németh N.), Szemes, Petrovics, Kazinczki, Frühvirth (Gaál), Szabó P.

Gólszerzők: Horváth Á. (2), Fülöp, Kalmár, Székely, ill. Horváth Á.

Az új szezon első mérkőzésén a hazai csapat a félidő első részében két gyors góllal vezetéshez jutott. A vendégek felpörögtek és komoly 3-4 helyzetet is elpuskáztak a hazai kapu előtt. A második etapban a rumiak rúgtak három gólt, de nagyon sok hiba volt a játékukban, főleg a támadó harmadban. A vendéglátó győzelméhez nem fért kétség, de a körmendieket is dicséret illeti .

Gyöngyöshermán-SZSE–Szentpéterfai SE 2-1 (2-1). Szombathely, vezette: Bagoly G.

Gyöngyöshermán: Gábriel – Fülöp, Kopácsi, Kis, Neudl (Dénes), Rozner (Farkas G.), Bazsó, Kondor, Bihun, Kovács D., Séfer.

Szentpéterfa: Németh A. – Udvardi (Hoós B.), Török R., Wágner K., Gaál (Hazafi), Skrapits D., Wágner R. (Török A.), Homor, Major, Páll (Hoós G.), Skrapits I.

Gólszerzők: Rozner, Bazsó, ill. Wágner K.

Hazai szempontból nem kezdődött szerencsésen a mérkőzés, hiszen a vendég együttes a 20. percben megszerezte a vezetést. A hidegzuhany azonban felébresztette a gyöngyöshermániakat, mert 10 perc elteltével két találatot is szereztek, így félidőre 2-1-es vezetéssel vonultak az öltözőkbe. A második félidőben kiegyenlített volt a játék, azonban a végén nagy nyomást gyakorolt a Szentpéterfa a hazai kapura, több helyzet is kimaradt, ezáltal a hazai csapat otthon tudta tartani a 3 pontot.

ÖTE Ikervár FC–Őriszentpéter SE 1-0 (0-0). Ikervár, vezette: Szabó III. Z.

Ikervár: Németh Á. – Teveli, Szalai (Molnár B.), Őri, Rövid (Czeglédi), Horváth B., Varga M., Pásti (Palkovits), Varga R., Vincze, Viszkeleti.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Róka, Szabó S., Németh A., Sály, Mihályka, Kulcsár, Horváth L., Mihály, Szép.

Gólszerző: Palkovits.

Két hasonló kaliberű cspaat találkozott Ikerváron hétvégén. Jobbára mezőnyben gyűrték egymást a felek. A vendégek inkább csak pontrúgásokból veszélyeztettek, a hazaiak többet tettek a gólszerzésért. Az utolsó utáni pillanatokban ez össze is jött a házigazda számára, Palkovits jól eltalált távoli bombájával legyőzte az Ikervár az őriszentpéteri alakulatot.

Tanakajdi TC–Újperint SE 1-2 (0-0). Tanakajd, vezette: Kondor T.

Tanakajd: Asztalos G. – Könczöl (Varga M.), Balázs (Asztalos R.), Hankó (Horváth L.), Kölkedi, Marcz G., Marcz M., Németh Zs., Preiczer, Nagy K., Szalai (Oláh-Vadász).

Újperint: Szlámer – Fliegler, Kovács Áb., Balázs, Kiss K. (Szabó Z.), Osváth (Fritz), Horváth M., Hegedűs (Beke), Tóth M. (Kovács G.), Vass, Szalay (Kovács Zs.). Edző:

Gólszerzők: Preiczer, ill. Kiss K., Szalay.

Kiállítva: Oláh-Vadász.

A szombati falunap még éreztette hatását a tanakajdiak mozgásán. Egyenlő tudású felek küzdelmét hozta az összecsapás. Az Újperint egy nagyon szerencsés góllal előnyhöz jutott, majd a következő támadásuknál szabadrúgásból újabb gólt szereztek. A hazaiak mindent egy lapra feltéve rohamoztak és hamarosan össze is jött a szépítés. Az utolsó pillanatban az egyenlítés is meglehetett volna a Tanakajdnak de a vendég kapus védett. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Nárai SK–Egyházasrádóci SE 2-0 (0-0). Nárai, vezette: Talabér N.

Nárai: Holbok – Moór, Bárdics (Donadi), Máté, Takács (Tamás), Odler (Horváth D.), Marsai, Sásdi, Lakatos, Hompasz, Szén (Vajda).

Egyházasrádóc: Bali – Merőtei, Bányik, Varga Z. (Filipovits), Krajczár (Czenki), Berning, Fejes (Halász), Balogh A., Németh M., Pataki, Mészáros.

Gólszerző: Tamás (2).

Az újonc Nárai jól megszervezte védekezését a rutinos megye II.-es Rádóc ellen, amely két nagyobb lehetőséget is kihagyott az első félidőben. A második játékrészben a csereként beállt Tamás László két góljával eldöntötte a találkozót. Tamásnak egyébként a meccs végefelé a mesterhármas elérésére is megvolt a lehetősége, ám lövését hárította a vendégek kapusa. A második félidő alapján megérdemelt a Nárai sikere, az egész meccset nézve azonban talán igazságosabb lett volna a döntetlen. Egy biztos, nehéz dolguk lesz azoknak, akik ponttal vagy pontokkal akarnak távozni Náraiból, amelynek célja a középmezőny elérése.