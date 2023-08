– Sikeres volt a nevezési időszak, hiszen a tavalyi szezonban 65 csapat kezdte meg a bajnokságot, 63 fejezte be, most pedig 66 csapattal számolhatunk – jelezte Táncsics András, a városi kispályás labdarúgó-bajnokságot szervező és lebonyolító Szombathelyi Szabadidősport Szövetség elnöke. – Az őszi szezon a tervek szerint november 10-én ér véget. Felkészültünk a rajtra, többek között a Sportliget mind a négy pályája új salakos réteget kapott. Az adminisztrációhoz igyekeztünk minden segítséget megadni a csapatvezetőknek. A pontvadászat közel 800 fő részére kínál sportolási lehetőséget Szombathelyen, akik hétről-hétre szervezett keretek között focizhatnak. A bajnokság mellett idén is megrendezzük a népszerű kupasorozat, amely már októberben kezdetét veszi és egészen május végéig tart.

A 2023/2024-es városi amatőr kispályás labdarúgó-bajnokság mezőnye, I. osztály (8): Illés Akadémia Fiatalok, FocIszak FC, Peszi FC, Atlantisz Sé SE, Don Pepito, Atanács, LK Bulls, eSport Szombathely. II. osztály (10): Wanted, Ölbői Horgásztó, Sitke, Buday Autófény&Liget Bowling, Söpte SE-Guri Serház, Vasi Meteor, Office, Ivytech, Szombathelyi Energia SE, Szikla MFC. III. osztály (10): DH Smart Home Generál Kft., Katona Pékség, Sörbarátok, Neon Teflon, Rács SE, Rábahídvég KSK, Alacool-Aptív, Tűzoltóság, TDK-Kispályások, Unixkornis. IV. osztály (11): Vegyeszöldség, NK Sambotel, Füles FC, Zotu Reklám Marketing Kft., Vasép-Váci FC, Alcatraz-Root-2005 Bt., Hasak(k), Lizard Projects, Sasoló Kecskék, TDK Kft., FC Classic. Öregfiúk (11): Falco Piac Café, Vasi Korall Kft., Old Time PP Trans, Young Boys Szombathely, Carpolir FC, Jumbo Intertrans Százhold, Aptív Öregfiúk, Joy Food, Faterok, Savaria Honvéd, Tenisz FC. Szenior (8): Savaria Honvéd Senior, Joy Food Senior, Borbarátok SC, Profit-Adó Bt., HB United, Falcold, Vörös Proletár, Örökifjak. Női (8): Aranylábú Vastyúkok sE, Vép, SzaSza Pizza, Rábapaty KSK, Nagylengyel SE, Kinizsi SK Gyenesdiás, Gersekarát SE, Police–OLS LSK.

A kispályás játékvezetők névsora (11 fő): Boda György, Mónos János, Horváth Péter, Kiss Csaba, Bereczki Csaba, Vámos Lehel, Varga Zsolt, Egyed Tibor, Szalay Péter, Kovács Jenő, Bánhegyi Zsolt.