A legjobb 82 közé jutásért zajló szakaszban az NB III.-as és megyei csapatok vesznek részt, az NB I.-es és NB II.-es klubok majd később csatlakoznak a sorozathoz. A hivatalos kiírás szerint augusztus 5-én és 6-án, szombaton és vasárnap rendezik a főtábla első körének mérkőzéseit.

A sorsolás szeszélye folytán rögtön az első körben összejött egy Vép–Király megyei rangadó. A Celldömölk itthon, a Haladás VSE és a Rábapaty idegenben lép pályára.

A menetrend, szombat, 16.30: Csesztregi KSE (megyei I.)– Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.), Balatonfüredi USC (megyei I.)–Rábapatyi KSK (megyei I.). Szombat, 19.00: Celldömölki VSE-Vulkánfürdő (megyei I.)–VLS Veszprém (NB III.). Vasárnap, 16.30: Vép VSE (megyei I.)–Király SE (megyei I.).

Kétségtelen, hogy a Vép–Király derbi a játéknap slágermeccse vasi szempontból.

– Korábban éveket dolgoztam a Király kötelékében, nagyon jóban vagyok ellenfelünk edzőjével, Hegyi Lacival, akitől sokat tanultam, tehát számomra is különös pikantériával bír a meccs – jelezte Gombás Péter, aki nyáron vette át a szakmai munka irányítását Vépen. – Tudom, hogy a Király idén is bajnokesélyes, hogy egy kiváló gárda. De nekünk is jó, ütőképes csapatunk van. Öt hete edzünk, jól dolgoznak a fiúk, elégedett vagyok. Szeretnénk nyerni, továbbjutni. Hazai pályán játszunk, bizonyára sok néző előtt, jó hangulatban. Egál körüli csatára számítok, hiszen ez lesz a szezon első tétmeccse, ilyenkor pedig még akadozhat a gépezet – mindkét oldalon.

– Nekünk a kupa nagyon fontos, szeretnénk a lehető legtovább eljutni, ennek megfelelően szeretnénk győzni Vépen – árulta el Hegyi László, a Király SE mestere. – Természetesen tudjuk, hogy ellenfelünk jó csapat, hazai pályán játszhat, nem lesz könnyű dolgunk. A felkészülésünk egyébként jól sikerült, a betervezett munkát elvégeztük, készen állunk a bajnoki rajtra – a bajnoki rajtot pedig nekünk a vépi kupameccs jelenti. Voltak távozóink, vannak új igazolásaink, de a legfontosabb az, hogy a tavalyi keret magját sikerült együtt tartanunk. Bizakodva várom az őszi szezon rajtját.

Nehéz feladat vár a Cellre: azt a Veszprémet fogadja, amely tavaly megnyerte a csoportját az NB III.-ban (majd elbukta az NB II.-es osztályozót), és idén is jó erőt képvisel, komoly célokért küzd.

– Úgy vélem, hogy mi kaptuk a legnehezebb ellenfelet a vasi csapatok közül – mondta Takács Gábor, a CVSE edzője. – Nem mi vagyunk az esélyesek, de ez nem azt jelenti, hogy feltartott kezekkel lépünk pályára. Felszabadult, bátor futballt várok a fiúktól – hiszen nincs veszíteni valónk, ezen a meccsen mi csak nyerhetünk. Egyébként képesnek tartom a csapatomat akár egy bravúros eredményre. De mi alapvetően a bajnokságra készülünk, még van két hetünk a finomhangolásra, néhány poszton még vannak kérdőjelek. A felkészülést munka, tanulás mellett végezték el a srácok, de nem lehet rájuk rossz szavam, beleálltak a munkába. A Veszprém elleni kupameccs egy jó erőfelmérő lesz, kiderül, hogy hol tartunk. Egyébként úgy gondolom, hogy jó úton járunk.

Szombaton és vasárnap rendezik a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa első fordulóját is.