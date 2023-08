Ahogy arról lapunk is beszámolt, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő West Ham United bejelentette, hogy a magyar U21-es válogatott kapusát, az Illés Akadémián nevelkedett Hegyi Krisztiánt a 2023/24-es idényre kölcsönadta a harmadosztályban (League One) játszó Stevenage-hez.

A szombathelyi kötődésű tehetséges kapus tétmeccsen most debütált új csapatában, ráadásul nem is akárhogy. Az angol Ligakupában a Stevenage a másodosztályú Watforddal mérkőzött meg és meglepetésre nem az esélyesebb csapat jutott tovább, amiben elévülhetetlen érdemei voltak Hegyi Krisztiánnak is. A 20 éves magyar hálóőr a rendes játékidőben egy hatalmas védéssel tartotta meccsben csapatát, majd tizenegyest is hárított. A Stevenage büntetőkkel, 4-3-as összesítésben jutott tovább a következő körbe. A mérkőzés összefoglalója az alábbi linken megtekinthető: