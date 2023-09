A klub a honlapján jelentette be, hogy a 48 éves szakember vasárnap aláírta a szerződését és hétfőn munkába áll. A prolicences tréner legutóbb, júniusig Budafokon dolgozott, a MOL Magyar Kupában - a negyeddöntőben aratott 2-0-s győzelemmel a Kisvárdát is kiejtve - a fináléig menetelt az NB II-es csapattal. Előtte az ugyancsak másodosztályú Haladás edzője volt, a Nyíregyháza Spartacust pedig az NB I-ben, majd az NB III-ban és végül az NB II-ben irányította. Edzői karrierje az élvonalban Pápán indult, de volt a REAC szakvezetője is - írja a kisvardafc.hu.

Mátyus János játékosként négy országban - Magyarország mellett Németországban, Skóciában és Ausztriában - összesen 348 bajnokin lépett pályára, a válogatottban 34 alkalommal szerepelt, védőként három gólt is szerzett.

A munkáját állandó segítője, Felipe Matos segíti majd Kisvárdán is. "A hét közepén érkezett egy telefonhívás Révész Attila sportigazgató úrtól, pénteken már a helyszínen tekintettem meg az Újpest-Kisvárda találkozót, utána hosszasan beszéltünk telefonon, majd ma egymás tenyerébe csaptunk" - mondta el kinevezése után a Kossuth Rádiónak a tréner, akivel egy plusz egyéves szerződést kötött a klub.

Mátyus kiemelte, nincs helyezés szerint meghatározott cél, de a lehető legjobban szeretnének szerepelni.

"Az elődeim jó munkát végeztek, jó a csapat, de valamiért mégis megrekedt az együttes szekere. Az első feladat, hogy innen elmozduljunk, aztán minél feljebb lépjünk. A keret alkalmas arra, hogy az NB I-ben szerepeljen" - jelentette ki a szakember, akitől a sportigazgató "taktikai fegyelmet, megfelelő erőnlétet és harcos, szenvedélyes csapatot" szeretne látni.

A Kisvárdánál augusztus 12-én váltak meg Milos Kruscic vezetőedzőtől, azóta Gerliczki Máté, az NB III-as együttes trénere irányította az együttest.

(MTI)