ETO Akadémia–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 1-0 (0-0). Győr, ETO Stadion, 300 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, v.: Szalai L.

HVSE: Pataki R. – Czuczi (Buzás, 63.) Horváth M., Varga Cs. (Németh M., 63.) Kovács B. – Balogh Á. (Árvay, 83.) Ferencz Tóth M. (Varga M., 54.) – Pap M., Szenczi B., Szabó M. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerző: Csontos (83.).

Kiállítva: Tamás (80., ETO).

Szervezett, jó futballal nyitott a Haladás, és egészen jó első félidőt produkált – több helyzetet alakított ki ellenfeleénél, de nem élt a lehetőségekkel. A második játékrész már kevesebb helyzetet hozott, mezőnyben gyűrték egymást a felek – de ekkor is volt sansza a vezetés megszerzésére a Haladásnak. Ehelyett a hajrában egy pontrúgás után megszerezte a győzelmet a Győr. A játék képe alapján az egy pontra minimum rászolgált volna a szombathelyi gárda.

Szenczi Imre: – A mai napon mély védekezést választottunk. Ezzel nem is volt probléma. Viszont labdával a szokásos játékunkat akartuk játszani. Ebben is voltak nagyon jó periódusok. De el kell jutnunk oda, hogy a labdabirtoklásunk pontosabb és hatékonyabb legyen, hogy még több helyzetet alakítsunk ki – mert úgy néz ki, hogy elég sok helyzet kell nekünk a gólhoz. Ma is megvolt a kellő számú lehetőségünk, akár a győzelemhez is, de egyet sem tudtunk kihasználni. Rengeteget kell még dolgozni, fejlődni. Igaz, azt már tapasztaltuk, hogy senkitől nem kell félnünk. De ennyi pontot elveszíteni, amit hét forduló alatt nekünk sikerült, az már több mint bosszantó – ez pedig az utolsó két fordulóra pedig hatványozottan igaz.

További eredmények: Puskás II.–Veszprém 3-1, Csorna–Gyirmót II. 3-5, ZTE II.–Komárom 3-0, Balatonfüred–Kelen 1-0, Budaörs–Sopron 2-1, Bicske–Tatabánya 1-2, III. Kerület–Dorog 1-0.