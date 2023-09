Boris Barac régi bútordarab a Falcóban – a 2020/2021-es szezon közepén, 2020 december 31-én érkezett Szombathelyre. Azóta már többször bizonyította, hogy kiélezett pillanatokban is lehet rá számítani. Kiegyensúlyozott teljesítményre képes, fontos játékosa a Falco rotációjának, hatékony kezdőként, de rendre jól száll be a padról – ráadásul nem csak támadásban, hanem védekezésben is fontos játékosa a csapatnak. A horvát légiós sok nagy csatát megélt a Falcóval, többek között háromszor lett bajnok, kétszer kupagyőztes sárga-fekete mezben – természetesen a Falco-szurkolótábor egyik nagy kedvence. Barc a tavalyi szezonban a magyar bajnokságban 35 alkalommal lépett pályára, 20,8 perceket töltött a parketten, 10,4 pontot, 4,3 lepattanót, 2 gólpasszt átlagolt. A Bajnokok Ligájában mind a hat csoportmeccsen szerepelt, 22,2 perc alatt 10,5 pontot szerzet átlagban.

– Amikor 2020 decemberében Szombathelyre igazoltam, csak szerettem volna egy jó csapatban játszani, komoly célokért küzdeni, nem gondoltam volna, hogy egy ilyen hosszú, évekig tartó kalandba kezdek bele – árulta el Boris Barac. – Ma már a második otthonomnak tekintem a Szombathelyt, nagyszerű érzés a Falco-közösséghez tartozni. Amúgy nem vagyok nagy vándormadár, de a Falcónál eltöltött időszakomnál csak a nevelőegyesületemben, a Sikrokinál játszottam le több szezont. Minden szezon élmény volt Falco-mezben, minden évben jó csapatunk, jó közösségünk volt, és szinte mindent megnyertünk az elmúlt három évben – egy kupagyőzelem maradt ki.

– Játszottunk emlékezetes meccseket, arattunk nagy diadalokat, mind a hazai, mind a nemzetközi porondon – folytatta a rutinos, a 31 esztendős bedobó. – Tudom, hogy a Körmend elleni győzelmeknek mindig nagy jelentősége van Szombathelyen. De ha nekem ki kell választanom egy meccset, egy párharcot, akkor a 2020/2021-es bajnoki döntőt, a Szolnok elleni finálét, abban is azt utolsó, szolnoki meccset választom – amikor idegenben harcoltuk ki a bajnoki címet! Óriási volt a párharc körítése, parázs meccseket vívtunk, és hát a végén mi nyertünk! De minden pillanatát élveztem a Falco-mezben eltöltött három szezonnak. Egy komoly, sikeres utazásnak lehetek a részese. Évről évre fejlődünk, rendre komoly elvárosoknak kell megfelelnünk. A nagy nyomás, az eredménykényszer ellenére is nagyon jó, baráti, szinte családias a légkör a Falcónál – nem volt nehéz beilleszkedni. Amikor a klub a nyár elején ismét szerződést kínált, nem sokat hezitáltam, gyorsan megegyeztünk.

– Motivált vagyok, újult erővel vágtam neki a felkészülésnek, nagyon várom már az új szezont – jelezte Boris Barac. – Úgy érzem, hogy ismét jó csapatunk lesz – amely a komoly minőséget képviselő, már bizonyított szakmai stáb irányításával sokra lehet hivatott. Ugyanakkor lépésről lépésre fogunk haladni a céljaink felé – akárcsak az elmúlt években. Napról napra, meccsről meccsre fogunk fejlődni. Örülök, hogy a tavalyi sikercsapat magja együtt maradt. az új érkezők pedig minőséget, erősítést jelentnek. Nekünk játékosoknak most az az egyik legfontosabb dolgunk, hogy az új fiúk – Pongó Marcell, Tanoh Dez András és Antonio Jordano – beilleszekedését segítsük. Mind a közösségünkbe, mind a játékrendszerünkbe. Benke Szilárdot nem sorolom az új fiúk közé, hiszen ő régi játékosunk, nagy visszatérőnk!

– Élvezem a munkát, várom már a tétmeccseket. Várom, hogy ismét telt ház előtt léphessek pályára. Óriási előnyünk a többi magyar csapattal szemben, hogy az Aréna Savariában mindig telt ház, mindig óriási hangulat van – ilyenkor jó érzés kosárlabdázónak lenni! Minden fronton szeretnénk emlékezetes szezont futni – azt megígérhetem, mindent megteszünk azért, hogy a szurkolóinkat boldoggá, elégedetté tegyük! – zárta szavait Boris Barac.