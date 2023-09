A játékos menedzsmentje arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a 27 éves játékos szerződése egy idényre szól. A Rio de Janeiró-i klub honlapja kiemeli, hogy Filipovity hatékonyan dobja a hárompontosokat, és már Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Törökországban is szerzett nemzetközi tapasztalatot.

Filipovity ezt megelőzően a Kaposvár, a Szeged, az Alba Fehérvár és a Falco KC Szombathely játékosa is volt, a magyar felnőtt válogatottnak 2017 óta rendszeresen a tagja, most pedig az első magyar kosárlabdázó lett, aki Dél-Amerikába szerződött.

A Flamengo legutóbb 2021-ben lett bajnok Brazíliában, az elmúlt szezonban az elődöntőben búcsúzott.