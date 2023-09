Szomszédvári rangadóval kezdődött a 54. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa, ahol egy rendkívül pontgazdag, élvezetes meccset hozott az Egis Körmend és a Sopron összecsapása. Három negyeden át csak futott az eredmény után és a Körmend után a Sopron a minitorna nyitó találkozóján, ám a záró etap elején egy nagy hajrával fordított és nyert, így bejutott a szombati fináléba.

Sopron KC–Egis Körmend 98-92 (23-25, 25-28, 24-24, 26-15). Zalaegerszeg, felkészülési kosárlabda-mérkőzés.

Sopron: Archibald 13/3, Csendes 3/3, Molnár 14, Meszlényi 1, Nichols 26/9, Polster 9/9, Sitku 3/3, Schöll 4, Fazekas 5/3, Da Silva 20/9. Edzők: Bors Miklós, Baksa Szabolcs.

Körmend: Tolbert 8, Takács 7, Carter 8, Durázi –, Doktor 3, Kiss 3, Herczeg –, Djogo 4, Ferencz 12/9, Morgan 27/15, Cook 20/3. Edző: Kocsis Tamás.

Kocsis Tamás: – 30 percig kézben tartottuk a meccset, főleg támadásban, mert védekezésünk csak hellyel-közzel működött, hiányzott a folyamatos kommunikáció. A Sopron pedig egy jó dobóformát fogott ki, remekül célzott távolról, kihasználta, hogy mi olykor bealudtunk védekezésben. A negyedik negyedben a támadásaink is akadoztak, nem estek be a dobások, a Sopron pedig a nyakunkra jött, fordított és nyert. A védekezés mellett a lepattanókban is gyengén muzsikáltunk, sok pontot kaptunk második esélyből, így hiába a 92 dobott pont.

A másik pénteki találkozón a házigazda ZTE simán, 113-62-re verte a cseh Brno helyére beugró Fürstenfeldet, ezzel a hazai kék-fehérek lettek a döntő másik résztvevői.

Másnap a bronzmeccsen az Egis Körmend 38 ponttal győzte le a Fürstenfeldet, megszerezve ezzel a harmadik helyet.

Egis Körmend–BSC Raiffeisen Fürstenfeld 106-68 (21-16, 28-13, 25-17, 32-22). Zalaegerszeg, felkészülési kosárlabda-mérkőzés.

Körmend: Geröly 3/3, Tolbert 21, Takács 11/9, Carter 7/3, Doktor 7/3, Kiss 5/3, Herczeg 4, Djogo 26/21, Ferencz 6/6, Schmera 7, Morgan 2, Cook 7/3. Edző: Kocsis Tamás.

Kocsis Tamás: – Nem volt egy súlycsoportban a két gárda. A csapatmorálnak mindenképpen jót tesz ez a győzelem, hogy a játékosok higgyenek abban, jó úton járunk. Összegezve a két napot: sokkal több koncentráció kell. Meg kell tanulni, azt, mikor kell élesen játszani és mikor kell odafigyelve megnyerni az adott meccset.

A kupa döntőjében hosszabbítás után 103-102-re verte a Sopron a ZTE-t.