Rendkívül bizonytalan időjárási körülmények között rendezték meg Taliándörögdön a VI. Dunántúli Megyék és Dél-Szlovákia C Kategóriás Döntőjét, ami a szervezők és a résztvevők bátorságát egyaránt dicséri. A sok csapadék láttán ugyanis még az is szóba került, hogy esetleg elnapolják a versenyt. Ehelyett azonban a megjelent 36 fogatos úgy döntött, hogy nekivág a rangos viadalnak. A vasi színeket a Főnix LE hajtója, Geröly Tibor, a Savaria LSE-s Novák Szabolcs, a SCHOTT Lukácsháza SE kiválósága, Komálovics Ottó, valamint az ugyancsak lukácsházi Bíró Attila képviselte. Ők négyen voltak azok, akik a vármegyei fordulók alapján kivívták a részvételi jogot a regionális nagyversenyen. Geröly Tibor nagy csatában védte meg elsőségét egyéniben, miután az első fordulót hiba nélkül teljesítette, a másodikban pedig ugyan elkövetett egy hibát, de minimális időkülönbséggel a beremendi Kalamár Richárdot és a mezőszilasi id. Semjén Attilát is meg tudta előzni. Novák Szabolcs negyedik helyen végzett, Komálovics Ottó a 17., míg klubtársa, Bíró Attila 23. lett. Mivel csapatösszetettben a két legjobb helyezés számított, ezért a vasiak első és negyedik pozíciója elég volt ahhoz, hogy csapatban is a dobogó tetejére állhassanak vármegyénk kettesfogathajtói.

– A csapatdiadalból maximálisan kivette részét Komálovics Ottó és Bíró Attila is – emelte ki Geröly Tibor, a Főnix LE hajtója. – Óriási kihívás elé állított bennünket a pálya, mivel síkos és mély volt, alaposan igénybe véve a lovakat és hajtóikat is. Jó formában érkezett a megmérettetésre a vasi gárda, mindenki odatette magát a nehéz körülmények ellenére is, és a szerencse is mellénk szegődött. Ebben a bajnokságban – alapításától kezdve – minden második évben a vasi hajtók csapata diadalmaskodott. Nekem pedig egyéniben 2016 és 2022 után 2023-ban is sikerült győzedelmeskednem, így az ezért járó mintegy 60 cm nagyságú vándorkupa örökös tulajdonosa lettem. Hozzám hasonlóan a vasi csapat is harmadszor diadalmaskodott, ezáltal ennek a kategóriának a vándorserlege is már végleg Vasban marad.

A győztes vasi kettesfogathajtó csapat tagjai: Rozmán Ferenc csapatkapitány, Geröly Tibor (Főnix LE), Faragó Gyula segédhajtó, Komálovics Ottó (SCHOTT Lukácsháza SE), Bíró Attila (SCHOTT Lukácsháza SE), Ruisz Árpád segédhajtó, Novák Szabolcs (Savaria LSE), Bodorkós Róbert segédhajtó. Hétvégén egy kis edzőtáborozáson vesznek részt a vasiak Hegyhátszentjakabon, október 5-én pedig már utazik a vármegyei kettesfogathajtó csapat Tápiószentmártonba, ahol az országos bajnokságra kerül sor.