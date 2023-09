Győri ETO KC U21–Büki TK Bükfürdő 32-29 (19-18). Győr, 50 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Dr. Mészáros M., Rubint A. K.

Bük: Büki – Farkas N. 9, Tamási 2, Tóth V. 3, Tar-Pukler 9, Marton D. 3, Gősi. Csere: Szücs I. – Lékai, Varga Zs., Szabó D. 1, Tóth B. 2. Edző: Baranyai Enikő.

Jól kezdte a meccset és el is húzott ellenfelétől a BTK, amely az egész mérkőzés során meglehetősen agilisan játszott. A fürdővárosi lányoknak a végjátékban öt perccel a záró dudaszó előtt döntetlen állásnál kétszer is volt esélyük a gólszerzésre, de mind a kétszer kimaradtak a helyzeteik. Így a lélektani előny az ellenfélnél volt, amit ki is használt. De bükieknek kesergésre nem volt okuk, emelt fővel jöhettek le a pályáról. Tamási Kata kiesése a jövőben érzékenyen érinthető Baranyai Enikő együttesét, hiszen a vasi csapat egyik kulcsembere súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett a meccs hajrájában.

Celldömölki VSE–KK Ajka 32-30 (18-16). Celldömölk, 80 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Nagy T., Novák T.

CVSE: Szalai N. – Pup R. 1, Szomorkovits, Győrffy 9, Szecsődi 7, Szélesi 2, Pup S. 2. Csere: Balogh V. – Erdélyi 1, Deé, Hornyák P. 3, Böhm 3, Gönczöl 4, Győrvári. Edző: Erőss Péter.

Nem volt ismeretlen ellenfél a CVSE számára az Ajka több szempontból sem, hiszen nyáron már játszott egymással edzőmeccset a két csapat, akkor simán kikaptak a vasiak, másrészt pedig a celliek új edzője, Erőss Péter dolgozott ott, így jól ismerte az edzőket és a játékosokat is. A találkozó első 20 perce teljesen kiegyenlített csatát hozott, gólra gól volt a válasz. Ekkor Erőss Péter behozta az SZKKA-tól kölcsönkapott játékosokat, Hornyákot, Gönczölt és Böhmöt, nekik köszönhetően friss erő érkezett a pályára. Egygólos hátrányát ledolgozva végül kétgólos előnnyel térhetett szünetre a celli gárda. A második félidőben ismét fej-fej mellett haladtak a felek, a végjátékra viszont ötgólos előnyt sikerült kiépítenie a Celldömölknek, amiből kettőt meg is tartott, így bravúrgyőzelmet ért el a jó erőkből álló Ajka ellen.

Sárvárfürdő Kinizsi SE–Lipót Pékség 25-19 (13-10). Sárvár, 180 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gilitsch G., Molnár-Szabó T.

Sárvár: Tömő – Horváth I. 4, Molnár Zs. 4, Barcza 7, Gutecz 2, Ács 2, Szemes 2. Csere: Jurik, Varga (kapusok), Gerencsér, Horváth D. 2, Kozma, Oláh 1, Németh H., Cser 1. Edző: Skoda Bence.

A Sárvár idegesen, kapkodva, sokat hibázva kezdte a mérkőzést. Kimaradt hazai büntető és elrontott lövések tarkították a meccset, így az első félidő nagy részében fej-fej mellett haladtak a csapatok. A játékrész végjátéka azonban a hazaiaké volt, így a szünetre már háromgólos sárvári vezetéssel vonultak a felek. A második félidőben már érvényesült a Kinizsi fölénye, végül magabiztos, hatgólos sikert aratott lelkes és népes szurkolótábora előt.

Komárom VSE–Szentgotthárdi VSE 37-21 (17-8). Komárom, 60 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Dr. Bercza K., Dr. Kis A. B.

Szentgotthárd: Surányi – Skoda, Sipőcz 3, Vujovic 1, Háklár 8, Luthár 4, Katona D. 1. Csere: Kanics, Kovács R. (kapusok), Miklós 2, Szalai D., Rónai K., Rónai P., Kovács Á., Séger 2. Edző: Ernst Attila.

A felsőházi rájátszásra jó eséllyel pályázó Komárom és a Szentgotthárd meccse a kezdő sípszó előtt eldőlt, hiszen várható volt, hogy a vasiak a sok hiányzójuk, köztük több meghatározó játékosuk kiesése miatt nem tudják megszorongatni a jó erőkből álló ellenfelüket. A vasiak tisztességgel helytálltak, noha helyzetkihasználásuk nem volt tökéletes. A mérkőzés remek lehetőséget teremtett az SZVSE fiataljainak, hogy megmutassák, mit is tudnak.